Росія атакувала Україну ракетами та 80 дронами Shahed: на Полтавщині працювала ППО

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У ніч на 22 вересня Росія ударила двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Луганської області та випустила по Україні 80 ударних БпЛА типу «Shahed» із Єйська та Курська, повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 71 ударний БпЛА, іще шість безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені.

Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, що вночі дрони пошкодили енергетичну інфраструктуру на Полтавщині — без світла залишились 56 побутових та 30 юридичних споживачів.