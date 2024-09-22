У неділю, 22 вересня, у Кременчук вперше прибув предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, передає кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Зранку він провів Божественну літургію у Свято-Миколаївському соборі, а потім — молебень у храмі преподобного Серафима Саровського.
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Нагадаємо, вчора Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час візиту до Полтавської єпархії освятив храм на честь святителя Луки (Войно-Ясенецького) у Диканьці.
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