«Це брехня», — Зеленський спростував дані WSJ про 80 тисяч загиблих на війні українців

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17 вересня газета The Wall Street Journal повідомила, що сумарні втрати України та Росії з початку повномасштабного вторгнення склали близько мільйона військовослужбовців, серед яких українські втрати оцінюються в 80 тисяч загиблих та 400 тисяч поранених. Для російської сторони цифри становлять майже 200 тисяч загиблих і 400 тисяч поранених.

Ці дані викликали реакцію з боку української влади. Роман Костенко, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, заявив «Радіо Свободі», що дані газети завищені. За його словами, втрати українських військових у 2022 і 2023 роках становлять по 19 тисяч загиблих, не враховуючи безвісти зниклих.

Президент Володимир Зеленський назвав інформацію WSJ брехнею і зазначив, що реальні втрати значно менші. В лютому 2024 року він повідомляв, що загинуло 31 тисяча українських військових.

повідомляють Інтерфакс-Україна та РБК-Україна . «80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша ніж та, що була опублікована. Суттєво», — сказав він на зустрічі з журналістами 20 вересня,

Офіційні точні дані про втрати України на війні з Росією залишаються невідомими.