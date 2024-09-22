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Україна, Світ, Війна

«Це брехня», — Зеленський спростував дані WSJ про 80 тисяч загиблих на війні українців

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 404

 Офіційні цифри про втрати України залишаються невідомими

17 вересня газета The Wall Street Journal повідомила, що сумарні втрати України та Росії з початку повномасштабного вторгнення склали близько мільйона військовослужбовців, серед яких українські втрати оцінюються в 80 тисяч загиблих та 400 тисяч поранених. Для російської сторони цифри становлять майже 200 тисяч загиблих і 400 тисяч поранених.

Ці дані викликали реакцію з боку української влади. Роман Костенко, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, заявив «Радіо Свободі», що дані газети завищені. За його словами, втрати українських військових у 2022 і 2023 роках становлять по 19 тисяч загиблих, не враховуючи безвісти зниклих.

Президент Володимир Зеленський назвав інформацію WSJ брехнею і зазначив, що реальні втрати значно менші. В лютому 2024 року він повідомляв, що загинуло 31 тисяча українських військових.

«80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша ніж та, що була опублікована. Суттєво», — сказав він на зустрічі з журналістами 20 вересня, повідомляють Інтерфакс-Україна та РБК-Україна.

Офіційні точні дані про втрати України на війні з Росією залишаються невідомими.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: загиблі на війні Володимир Зеленський
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