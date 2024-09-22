Лісівники та волонтери прибрали ліс поблизу Полтави в межах Всесвітнього дня прибирання

Учора, 21 вересня, лісівники ДП «Ліси України» разом із волонтерами UAnimals провели масштабне прибирання лісових масивів поблизу Полтави в межах Всесвітнього дня прибирання (World Cleanup Day). Спільними зусиллями учасники акції зібрали понад два кубометри сміття в лісах біля Меморіалу жертв репресій 30-х років та вздовж траси Київ-Харків.
Акція зосередилася на територіях поблизу автотраси через підвищену пожежну небезпеку. Попри постійні зусилля лісівників з прибирання, жителі й водії продовжують залишати сміття в лісах, що стає причиною забруднення. Замість використання рекреаційних пунктів, розташованих неподалік, відпочиваючі залишають відходи прямо уздовж доріг, що згодом переноситься вітром до лісу.
Помічник лісничого Чалівського лісництва Сергій Усенко зазначив, що лісівники щотижня вивозять сміття з цих територій. До акції долучилися місцеві жителі, зокрема, 71-річна пані Ольга з подругою та онукою, а також 8-річна Ліза, яка вперше брала участь у такому заході.
Волонтери, як Юлія та Ілона, відзначили важливість таких ініціатив і закликали шукати однодумців для покращення стану довкілля, починаючи з прибирання лісів.
Нагадаємо, 20 вересня у лісі поблизу Малої Перещепини через уламки російського дрона сталася пожежа. Також увесь тиждень під Малою Перещепиною намагались загасити масштабну пожежу, яка виникла через необережне спалювання сухостою місцевими мешканцями. 19 вересня її таки вдалося локалізувати завдяки спільним зусиллям ДП «Ліси України», ДСНС, поліції, «Укрзалізниці», місцевих жителів та інших організацій.
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