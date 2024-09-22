22 вересня святкують День машинобудівника України. Щороку припадає на четверту неділю вересня. Це професійне свято було встановлене 1993 року указом президента Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи працівників машинобудування та приладобудування. Цей день є важливим для вшанування праці інженерів, робітників та науковців, які працюють у галузі машинобудування. В Україні ця галузь включає понад 2800 промислових підприємств і 230 наукових організацій, де працює більше мільйона людей.
Галузеві підприємства Полтавщини продовжують працювати у посиленому режимі. Сплачують податки, знаходять нові ринки збуту, розширюють асортимент продукції, долучаються до «Зроблено в Україні», повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Нагадаємо, в липні президент Володимир Зеленський відвідав Полтавщину в рамках платформи «Зроблено в Україні». Під час зустрічі Міноборони уклало два оборонні контракти з виробниками відвідуваного підприємства майже на 5 млрд грн. Перша віцепремʼєр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко тоді зазначила, що цього року в межах програми «Зроблено в Україні» Полтавщина отримає щонайменше 1,8 млрд грн.
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