Машинобудівники Полтавщини продовжують працювати у посиленому режимі — Пронін

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22 вересня святкують День машинобудівника України. Щороку припадає на четверту неділю вересня. Це професійне свято було встановлене 1993 року указом президента Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи працівників машинобудування та приладобудування. Цей день є важливим для вшанування праці інженерів, робітників та науковців, які працюють у галузі машинобудування. В Україні ця галузь включає понад 2800 промислових підприємств і 230 наукових організацій, де працює більше мільйона людей.

Галузеві підприємства Полтавщини продовжують працювати у посиленому режимі. Сплачують податки, знаходять нові ринки збуту, розширюють асортимент продукції, долучаються до «Зроблено в Україні», повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

— Дякуємо колективам цих підприємств за щоденну роботу, яка зміцнює економічну стійкість області та країни. За підтримку наших захисників і захисниць, — написав він.