Українкам оплатять опанування технічних професій

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В Кабміні вважають, що в умовах масової мобілізації, жінкам потрібно розширити доступ до таких професій як електрогазозварник, токар, слюсар, машиніст електропоїзда, водій трамвая, водій вантажівки тощо

Міністерство економіки України готує експериментальний проєкт, спрямований на підтримку жінок у здобутті професійно-технічних спеціальностей. Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна на заході «Спільна ініціатива Skills4Recovery», передає Укрінформ.

Згідно з проєктом, жінки зможуть отримати ваучери у 30 тисяч гривень на навчання для опанування технічних спеціальностей, які зазвичай вважаються «чоловічими». Серед таких професій — електрогазозварник, токар, слюсар, машиніст електропоїзда, водій трамвая та вантажівки.

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Міністерство економіки перебуває на фінальній стадії підготовки постанови, яка дозволить запустити цей проєкт.

Міністерство освіти й науки також залучене до формування списку професій, який може бути розширено відповідно до пропозицій.