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Україна може виробляти більш ніж кілька мільйонів дронів на рік, — міністр оборони Умеров

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 96

 Окрім цього Умєров заявив про розширення ракетної програми

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна наразі має спроможність виробляти понад кілька мільйонів безпілотників на рік. Про це він повідомив в інтерв’ю для телемарафону «Єдині новини».

За словами міністра, цього року держава оголосила про плани закупити більше мільйона дронів, але не розкривала точну кількість, яку можуть виготовити українські виробники. Умєров зазначив, що виробничі потужності країни дозволяють виготовляти значно більше дронів, ніж раніше заявлялося.

— Ми зі своєї сторони не казали, скільки ми можемо виробити. Але декілька мільйонів дронів ми можемо виробити, з яких держбюджет деякі речі оплачує, деякі кошти ми отримуємо від партнерів. Тобто наша спроможність — більш ніж декілька мільйонів дронів. І ми це спроможні зробити, — наголосив Умєров.

Крім того, він підкреслив, що виробництво дронів у наступному році збільшиться в кілька разів, що допоможе Україні продовжувати успішно протидіяти агресору. Також він анонсував розширення ракетної програми, яка буде розвиватися на рівні з безпілотною програмою.

— Ми робимо все, щоб у нас ракетна програма була наближена до дронової програми, яка є в нашій країні, — сказав він.

Нагадаємо, 24 серпня відбулося перше успішне бойове застосування української ракети-дрона «Паляниці». Тоді президент Володимир Зеленський підкреслив, що кількість ракет-дронів буде збільшуватися, як і кількість далекобійних ударних дронів, ефективність яких вже доведена на полі бою.

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Автор: Руслана Горгола Фото: Max Glushak
Теги: дрони ракети Міноборони виробництво Рустем Умєров
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