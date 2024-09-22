Фішинг та фейкові акаунти: як захистити себе від інтернет-шахраїв

Кіберполіція України закликає бути обачними через збільшення випадків фішингу та шахрайських пропозицій онлайн. Уникайте пасток шахраїв, перевіряйте джерела інформації, використовуйте двофакторну автентифікацію і не публікуйте зайвих персональних даних.
Шахраї стають дедалі хитрішими, маскуючи свої атаки під офіційні сайти й акаунти. Щоб уникнути пасток шахраїв, кіберполіція радить перевіряти джерела інформації та користуватися двофакторною автентифікацією. Детальніше про це в інтерв’ю виданню «Детектор медіа» розповів начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайств Департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Ульяненков.
Зокрема, одним із поширених видів шахрайства є фішинг — створення підроблених вебсайтів, які імітують реальні. Зловмисники часто використовують для цього схожий зовнішній вигляд інтернет-сторінок та змінюють лише незначні деталі у посиланні, щоб ввести користувача в оману.
Крім фішингових атак, користувачі також можуть стати жертвами шахрайських пропозицій купівлі-продажу через соцмережі. Шахраї створюють фейкові акаунти з метою виманити гроші, використовуючи привабливі пропозиції. Кіберполіція радить завжди перевіряти відгуки про продавця та звертати увагу на дату створення акаунта.
Окрему увагу слід приділяти дзвінкам від нібито банків або мобільних операторів. Шахраї можуть маскувати свої наміри під благодійні запити або перевірки даних клієнта, виманюючи коди підтвердження для доступу до акаунтів.
Кіберполіція рекомендує використовувати складні паролі та двофакторну автентифікацію для захисту своїх даних. Також важливо обмежити кількість особистої інформації, яку ви публікуєте в інтернеті, аби зменшити ризик бути атакованим шахраями.
Шахрайство в інтернеті набирає нових форм, і громадяни повинні бути готові до швидких реакцій на потенційні загрози.
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