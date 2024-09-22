Фішинг та фейкові акаунти: як захистити себе від інтернет-шахраїв

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 86

Кіберполіція України закликає бути обачними через збільшення випадків фішингу та шахрайських пропозицій онлайн. Уникайте пасток шахраїв, перевіряйте джерела інформації, використовуйте двофакторну автентифікацію і не публікуйте зайвих персональних даних.

Шахраї стають дедалі хитрішими, маскуючи свої атаки під офіційні сайти й акаунти. Щоб уникнути пасток шахраїв, кіберполіція радить перевіряти джерела інформації та користуватися двофакторною автентифікацією. Детальніше про це в інтерв’ю виданню «Детектор медіа» розповів начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайств Департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Ульяненков.

Зокрема, одним із поширених видів шахрайства є фішинг — створення підроблених вебсайтів, які імітують реальні. Зловмисники часто використовують для цього схожий зовнішній вигляд інтернет-сторінок та змінюють лише незначні деталі у посиланні, щоб ввести користувача в оману.

«Фейкові сайти можуть мати ідентичний справжнім сайтам інтерфейс, але міститимуть хибну інформацію. При цьому в самому посиланні буде або граматична помилка, або додаткова крапочка стояти, і цей сайт не буде оригінальним», — пояснює представник кіберполіції.

Крім фішингових атак, користувачі також можуть стати жертвами шахрайських пропозицій купівлі-продажу через соцмережі. Шахраї створюють фейкові акаунти з метою виманити гроші, використовуючи привабливі пропозиції. Кіберполіція радить завжди перевіряти відгуки про продавця та звертати увагу на дату створення акаунта.

«Завжди треба досліджувати відгуки про абонента, з яким ви спілкуєтеся, який пропонує вам той чи той товар. Подивитися, коли було створено акаунт, відгуки про цього користувача. І тоді вже приймати рішення, чи здійснювати в нього купівлю, чи робити замовлення», — зазначає фахівець.

Окрему увагу слід приділяти дзвінкам від нібито банків або мобільних операторів. Шахраї можуть маскувати свої наміри під благодійні запити або перевірки даних клієнта, виманюючи коди підтвердження для доступу до акаунтів.

«При розмові вас будуть підводити до того, щоб ви надали шахраям код із тієї смс, яка вам надійде. А це вже буде смс або для того, щоб перевипустити сім-картку, або для входу у ваш обліковий запис», — наголошує правоохоронець.

Кіберполіція рекомендує використовувати складні паролі та двофакторну автентифікацію для захисту своїх даних. Також важливо обмежити кількість особистої інформації, яку ви публікуєте в інтернеті, аби зменшити ризик бути атакованим шахраями.

«Чим менше персональних даних ви про себе виставите в мережі, тим важче буде шахраям отримати доступ до вашої особистої інформації», — додає Олександр Ульяненков.

Шахрайство в інтернеті набирає нових форм, і громадяни повинні бути готові до швидких реакцій на потенційні загрози.