Молода переселенка з Харкова та її син з інвалідністю потребують допомоги

10-річному Івану, який з мамою переселився з Харкова, потрібна операція
Кременчужани неодноразово доводили, що вміють гуртуватися й допомагати тим, хто того потребує. На цей раз наша підтримка потрібна родині з Харкова — молодій жінці Анні Холоменюк та її 10-річному сину Івану. У хлопчика інвалідність з дитинства, тому він постійно потребує лікування й реабілітації.
У Харкові Анна з сином жили в батьківській квартирі на 13 поверсі. Після загострення ситуації, нескінченних обстрілів вони прийняли рішення виїжджати.
Жінка також підкреслила, що не встигла розповісти, що їм з сином потрібно житло, але сплачувати вона може лише за комунальні послуги, й майже наступного дня відгукнулася кременчужанка, яка запропонувала переїхати в її квартиру.
Родина також потребує підтримки харчами, засобами гігієни. Їм потрібен посуд.
Зараз Анна не працює й родина живе на держдопомогу по інвалідності та на виплату для малозабезпечених сімей, загальна сума якої не перевищує 5 тисяч грн. Але жінка сповнена бажання оформити сина у школу та працевлаштовуватися. Адже гроші потрібне не тільки на щоденне життя, а на операцію дитині.
Всі, хто хоче допомогти жінці, можуть телефонувати за номером 0507415587.
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