Молода переселенка з Харкова та її син з інвалідністю потребують допомоги

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 1 043

Кременчужани неодноразово доводили, що вміють гуртуватися й допомагати тим, хто того потребує. На цей раз наша підтримка потрібна родині з Харкова — молодій жінці Анні Холоменюк та її 10-річному сину Івану. У хлопчика інвалідність з дитинства, тому він постійно потребує лікування й реабілітації.

У Харкові Анна з сином жили в батьківській квартирі на 13 поверсі. Після загострення ситуації, нескінченних обстрілів вони прийняли рішення виїжджати.

— Ми весь час або у тамбурі сиділи, або у підвалі. Син не ходив до школи, я не могла працювати, бо залишати його на самоті не можна — він дуже боїться вибухів. Тому ми вирішили виїжджати. Обрали Кременчук. Бо саме у вашому місті зараз працює реабілітолог, яка лікує Івана з дитинства. Вона розповіла, що Кременчук — комфортне для життя місто й тут дуже добрі люди, — розповіла Анна «Кременчуцькому Телеграфу».

Жінка також підкреслила, що не встигла розповісти, що їм з сином потрібно житло, але сплачувати вона може лише за комунальні послуги, й майже наступного дня відгукнулася кременчужанка, яка запропонувала переїхати в її квартиру.

— У квартирі немає меблів, пральної машинки, навіть ліжка, але головне, нам є, де жити! Завдяки допомозі волонтерів нам вже передали холодильник. Можливо у когось є ліжка — ми будемо дуже вдячні за допомогу, — каже пані Анна.

Родина також потребує підтримки харчами, засобами гігієни. Їм потрібен посуд.

Зараз Анна не працює й родина живе на держдопомогу по інвалідності та на виплату для малозабезпечених сімей, загальна сума якої не перевищує 5 тисяч грн. Але жінка сповнена бажання оформити сина у школу та працевлаштовуватися. Адже гроші потрібне не тільки на щоденне життя, а на операцію дитині.

— Вані потрібна операція, яка допоможе налагодити здоров’я. в нас з ним ще є пару років для того, щоб її зробити. Сподіваюсь, я знайду роботу, буду заробляти й в нас все вийде!

Всі, хто хоче допомогти жінці, можуть телефонувати за номером 0507415587.