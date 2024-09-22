Аграрії Полтавщини завершують збір врожаю проса, сої та соняшнику

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 165

Аграрії Полтавської області завершують збір врожаю проса та сої, вже обробили понад 80% площ під цими культурами. Вони також намолотили понад 700 тисяч тонн соняшнику. Про це у телеграмі повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Майже половину полів із гречкою зібрали. Крім того, сільгоспвиробники копають цукровий буряк і продовжують молотити кукурудзу, з якої вже зібрали понад 800 тисяч тонн.

Роботи на полях тривають. Аграрії засівають озимі культури: третину площ вже засіяли пшеницею, а більш ніж половину — ріпаком.