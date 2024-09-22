Аграрії Полтавщини завершують збір врожаю проса, сої та соняшнику

Аграрії Полтавської області завершують збір врожаю проса та сої, вже обробили понад 80% площ під цими культурами. Вони також намолотили понад 700 тисяч тонн соняшнику. Про це у телеграмі повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Майже половину полів із гречкою зібрали. Крім того, сільгоспвиробники копають цукровий буряк і продовжують молотити кукурудзу, з якої вже зібрали понад 800 тисяч тонн.
Роботи на полях тривають. Аграрії засівають озимі культури: третину площ вже засіяли пшеницею, а більш ніж половину — ріпаком.
Нещодавно тимчасово виконуючий обов’язки начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко розповів, що цьогоріч у зв’язку з погодніми умовами терміни збирання пізніх ярих культур на Кременчуччині змістилися на два тижні. Збирання урожаю сої, соняшника, кукурудзи та ріпаку почалося раніше у порівнянні із попередніми роками.
Нагадаємо, що 11 квітня, в рамках брифінгу у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації її тодішній очільник Олег Лєднік розповів про завершення посівної на Кременчуччині. Раніше Лєднік заявляв, що на Кременчуччині виникли проблеми з посівною через мобілізацію механізаторів та водіїв.
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