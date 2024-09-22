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Де у понеділок у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 469

 Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 23 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00

  • У зв'язку з капітальним ремонтом:

    • с. Потоки
    • с. Мала Кохнівка

  • Для приєднання до електричних мереж:

    • с. Потоки

З 8.00 до 17.00

  • У зв'язку з технічним обслуговуванням:
    • вул. Республіканська, 65А-138
    • пров. Господарський, 7-12
    • вул. Івана Багряного, 22/3-38/18
    • вул. Льва Орнштейна
    • пр-д Польський, 5-14/1
    • вул. Катерини Білокур, 2-31
    • пров. Четвертого Універсалу, 1-8
    • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
    • вул. Софіївська, 38/19
    • вул. Вадима Кришталя, 32-63
    • пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5
    • вул. Новогеоргіївський, 10А
    • пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
    • вул. Щаслива, 2-40
    • вул. Троїцька, 72/60
    • вул. Академіка Герасимовича, 95-166
    • вул. Гайдамацька, 80
    • пров. Гарматний, 3-22
    • пров. Калиновий, 3-9А
    • пров. Криворізький, 2/2-18
    • вул. Народних Ополченців, 1-46
    • вул. Чумацький Шлях, 87-123А
    • вул. Богуна, Дружинницька,
    • вул. Івана Багряного
    • вул. Капітана Мовчана,
    • вул. Льва Орнштейна,
    • вул. Нижня,
    • вул. Павла Скоропадського
    • туп. 1-й - 4-й Малокохнівський
    • пров. 1-й Деповський,
    • пров. Вагонний,
    • пров. Господарський,
    • пров. Динамівський
    • вул. Василя Сліпака, 54-91
    • вул. Віталія Базилевського, 20-32
    • вул. Олександрійська, 6, 10-23
    • вул. Івана Приходька, 104-110
    • пр-д Тупиковий, 1-7.

З 8.00 до 18.00

  • У зв'язку з технічним обслуговуванням:
    • пров. Лейтенанта Дніпрова, 1-26
    • вул. Світанкова, 5-25
    • вул. Христини Алчевської, 18-25
    • вул. Давида Кострова, 90-98.

З 8.00 до 15.00

  • За заявою користувачів:
    • вул. Національної Гвардії, 4-8
    • просп. Свободи, 124, 132/2
    • вул. Капітана Трусова, 83-92/25
    • вул. Квітки Цісик, 36Г
    • вул. Майора Пугача, 82-90/31
    • вул. Національної Гвардії, 3, 5, 10, 12, 14.

Для приєднання до електричних мереж:

  • вул. Театральна, 36, 38
  • вул. Миколаївська, 15
  • вул. Університетська, 42А
  • вул. Івана Приходька, 42
  • пров. Тополевий, 4, 10А
  • вул. Павла Чубинського, 16/58.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго планові відключення
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