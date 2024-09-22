Де у понеділок у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 23 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 19.00 У зв'язку з капітальним ремонтом: с. Потоки с. Мала Кохнівка

Для приєднання до електричних мереж: с. Потоки

З 8.00 до 17.00 У зв'язку з технічним обслуговуванням: вул. Республіканська, 65А-138 пров. Господарський, 7-12 вул. Івана Багряного, 22/3-38/18 вул. Льва Орнштейна пр-д Польський, 5-14/1 вул. Катерини Білокур, 2-31 пров. Четвертого Універсалу, 1-8 вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17 вул. Софіївська, 38/19 вул. Вадима Кришталя, 32-63 пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5 вул. Новогеоргіївський, 10А пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2 вул. Щаслива, 2-40 вул. Троїцька, 72/60 вул. Академіка Герасимовича, 95-166 вул. Гайдамацька, 80 пров. Гарматний, 3-22 пров. Калиновий, 3-9А пров. Криворізький, 2/2-18 вул. Народних Ополченців, 1-46 вул. Чумацький Шлях, 87-123А вул. Богуна, Дружинницька, вул. Івана Багряного вул. Капітана Мовчана, вул. Льва Орнштейна, вул. Нижня, вул. Павла Скоропадського туп. 1-й - 4-й Малокохнівський пров. 1-й Деповський, пров. Вагонний, пров. Господарський, пров. Динамівський вул. Василя Сліпака, 54-91 вул. Віталія Базилевського, 20-32 вул. Олександрійська, 6, 10-23 вул. Івана Приходька, 104-110 пр-д Тупиковий, 1-7.

З 8.00 до 18.00 У зв'язку з технічним обслуговуванням: пров. Лейтенанта Дніпрова, 1-26 вул. Світанкова, 5-25 вул. Христини Алчевської, 18-25 вул. Давида Кострова, 90-98.

З 8.00 до 15.00 За заявою користувачів: вул. Національної Гвардії, 4-8 просп. Свободи, 124, 132/2 вул. Капітана Трусова, 83-92/25 вул. Квітки Цісик, 36Г вул. Майора Пугача, 82-90/31 вул. Національної Гвардії, 3, 5, 10, 12, 14.

Для приєднання до електричних мереж: вул. Театральна, 36, 38

вул. Миколаївська, 15

вул. Університетська, 42А

вул. Івана Приходька, 42

пров. Тополевий, 4, 10А

вул. Павла Чубинського, 16/58.

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