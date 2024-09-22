Де у понеділок у Кременчуці не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 15:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У понеділок, 23 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00
З 8.00 до 17.00
- У зв'язку з технічним обслуговуванням:
- вул. Республіканська, 65А-138
- пров. Господарський, 7-12
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18
- вул. Льва Орнштейна
- пр-д Польський, 5-14/1
- вул. Катерини Білокур, 2-31
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
- вул. Софіївська, 38/19
- вул. Вадима Кришталя, 32-63
- пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5
- вул. Новогеоргіївський, 10А
- пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
- вул. Щаслива, 2-40
- вул. Троїцька, 72/60
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Гайдамацька, 80
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А
- вул. Богуна, Дружинницька,
- вул. Івана Багряного
- вул. Капітана Мовчана,
- вул. Льва Орнштейна,
- вул. Нижня,
- вул. Павла Скоропадського
- туп. 1-й - 4-й Малокохнівський
- пров. 1-й Деповський,
- пров. Вагонний,
- пров. Господарський,
- пров. Динамівський
- вул. Василя Сліпака, 54-91
- вул. Віталія Базилевського, 20-32
- вул. Олександрійська, 6, 10-23
- вул. Івана Приходька, 104-110
- пр-д Тупиковий, 1-7.
З 8.00 до 18.00
- У зв'язку з технічним обслуговуванням:
- пров. Лейтенанта Дніпрова, 1-26
- вул. Світанкова, 5-25
- вул. Христини Алчевської, 18-25
- вул. Давида Кострова, 90-98.
З 8.00 до 15.00
- За заявою користувачів:
- вул. Національної Гвардії, 4-8
- просп. Свободи, 124, 132/2
- вул. Капітана Трусова, 83-92/25
- вул. Квітки Цісик, 36Г
- вул. Майора Пугача, 82-90/31
- вул. Національної Гвардії, 3, 5, 10, 12, 14.
Для приєднання до електричних мереж:
- вул. Театральна, 36, 38
- вул. Миколаївська, 15
- вул. Університетська, 42А
- вул. Івана Приходька, 42
- пров. Тополевий, 4, 10А
- вул. Павла Чубинського, 16/58.
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