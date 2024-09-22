Дівам варто звернути увагу на робочий графік, а Скорпіонам прислухатися до інтуїції: гороскоп на 23-29 вересня

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 522

Овен (21.03-20.04)

Хороші часи не можуть тривати вічно. і зараз належить пройти перевірку на міцність, здатність тримати удар і зробити все можливе для збереження стабільності. Не найкращий час для прояву активності. У понеділок немає обмежень, покваптеся зробити те, що у вас на порядку денному. Несподівані повороти подій сприятливі. З четверга і до кінця тижня займайтеся нагальними справами. Все, що відбудеться, зажадає від вас уваги, турботи та великих витрат сил. У складних обставинах є можливість знайти нових друзів.

Сприятливі дні: 28; несприятливі: 25.

Тілець (21.04-21.05)

Ваша витривалість, наполегливість і витримка допоможуть не тільки вам, але й найближчому оточенню протистояти проблемам. Ви не втратите за жодних обставин твердого грунту під ногами. Але небезпека чатує на вас у сфері почуттів, де можуть бути свої спокуси та ілюзії. Намагайтеся діяти раціонально і з основними планами тижня впоратися до четверга. Вихідні краще провести вдома, дотримуючись звичного ритму і розпорядку життя.

Сприятливі дні: 27; несприятливі: 29.

Близнюки (22.05-21.06)

Вас може глибоко зачепити якась інформація, але прагніть демонструвати оптимізм, спокій — від вашого настрою багато в чому залежить хід справ в найближчому оточенні. Поїздки плануйте тільки на першу половину тижня. Друга зажадає від вас хорошої реакції на все, що відбувається. Надихайтеся самі і надихайте навколишніх на пошук креативних рішень в подоланні труднощів. Події цього тижня позначать для вас нові умови і групу підтримки, з якою ви почнете наполегливо і наполегливо рухатися до своїх цілей через кілька тижнів.

Сприятливі дні: 26, 28; несприятливі: 23.

Рак (22.06-22.07)

Вам доведеться відчути новий ритм життя, коли все навколо приходить в активну взаємодію, а іноді — і зіткнення. Від взаєморозуміння в діловому і особистому партнерстві зараз залежить багато чого. ініціативою в рішенні виникаючих питань ви можете поступитися, але реальні зусилля зі збереження стабільності доведеться робити, як завжди, вам. З четверга зосередьте увагу на сімейних інтересах і цінностях. Опіка, підвищена увага до членів сім`ї будуть зовсім не зайвими. «Мій будинок — моя фортеця» — це, як ніколи, актуально.

Сприятливі дні: 24; несприятливі: 25.

Лев (23.07-23.08)

Прийшов час розкрити потенціал своїх сил і здібностей. Можливо, умови для самовираження вас можуть не зовсім влаштовувати або вам доведеться узяти на себе велике додаткове навантаження. Але саме зараз формуються перспективи на тривалий термін. Цей тиждень і наступний — один з визначальних періодів в поточному році. Шукайте союзників, об`єднуйте досвід. Не поспішайте нічого міняти в особистому житті, цінуйте те тепло, яке дарують вам близькі. Дотримуйтеся звичного режиму життя, які б пристрасті не вирували навколо.

Сприятливі дні: 23, 27; несприятливі: 24.

Діва (24.08-23.09)

З основними планами на тиждень спробуйте впоратися до четверга. Не розслабляйтеся, ущільнюйте свій робочий графік. Несподівані зміни на роботі можуть піти вам на користь, якщо не зараз, то через певний час. Починаючи з четверга можуть відбутися події, які поставлять вас перед вибором. Не виключені втрати і розставання, але все, що відбувається зараз, відкриває вам шлях до нових можливостей. Якщо зміни торкнуться не вас, то не залишайтеся осторонь, допомагайте іншим впоратися з труднощами. Посиденьки з друзями даватимуть хорошу розрядку.

Сприятливі дні: 28, 29; несприятливі: 23.

Терези (24.09-23.10)

Зустрічі, події, зміни цього тижня доленосні. Подіям краще надати вільний хід, але не йти убік від розв'язання проблем. До четверга плануйте провести всі важливі зустрічі, оформити угоди і здійснити все те, що працюватиме на вас якийсь час. Після четверга займайтеся тільки необхідними справами, відкладіть великі покупки і не затівайте перетворень в будинку. У разі потреби за порадою і підтримкою можна звернутися до друзів. Якась нова тема може об`єднати вас в цей час.

Сприятливі дні: 29; несприятливі: 25.

Скорпіон (24.10-22.11)

Ваша здатність справлятися з форс-мажорними обставинами допоможе вийти з подій цього тижня переможцем. Будьте уважні, інтуїція наперед дасть підказки, які сторони життя потребують зміцнення і уважнішого відношення. Небезпечна конфронтація з партнерами або конкурентами. Але корисно наводити мости, знаходити взаємовигідні інтереси, особливо, з розрахунком на перспективу. Зберігайте елегантність і спокій, відчувайте себе комфортно в будь-яких ситуаціях. Це необхідно не тільки вам, але й оточуючим.

Сприятливі дні: 24, 26; несприятливі: 23.

Стрілець (23.11-21.12)

Цей тиждень готує вам випробування. Ви не зможете дозволити собі розкіш вільно розпоряджатися своїм часом. Події ущільнюються і потрібно буде ухвалювати швидкі рішення і нести тягар додаткових турбот. У першій половині тижня потурбуйтеся про справи і інтереси, які вас пов`язують із зарубіжними партнерами. З четверга можливі проблеми, які займуть весь ваш час і увагу. Цей день є поворотним, і від нього починайте коректувати свої плани. Прагніть зберегти командний дух у своєму оточенні.

Сприятливі дні: 29; несприятливі: 25.

Козеріг (22.12-20.01)

Концентруйтеся на тому, що відбувається навколо. Цей тиждень може перевернути ваше життя і примусити проявити ті якості, яких ви в собі не підозрювали. У понеділок можливі несподівані зміни, які стануть першими сигналами майбутніх подій. Якщо у вашому підпорядкуванні є люди, створіть атмосферу спільності, але тягар відповідальності зараз доведеться повністю узяти на себе. Кульмінація в якійсь темі очікується у четвер. Перевірка почуттів може призвести до початку нового етапу не тільки в діловому, але й особистому житті.

Сприятливі дні: 27, 28; несприятливі: 24.

Водолій (21.01-19.02)

У понеділок ви можете пуститися в імпровізації, якщо відчуєте відповідний настрій. Розширюйте сферу контактів, зустрічайтеся з різними людьми — у спілкуванні може народитися щось цікаве. У четвер проявіть зібраність і обережність, по можливості виключіть всі ситуації ризику. Не піддайтеся на провокації конкурентів. Продовжуйте захоплено займатися улюбленою справою, міняйте імідж, захоплення, але залишайтеся вірні партнерам і друзям. У разі потреби йдіть на компроміс і спокійно спостерігайте за тим, що відбувається.

Сприятливі дні: 23; несприятливі: 24.

Риби (20.02-20.03)

Цього тижня вам гарантовані несподівані повороти і незабутні враження. Але щоб витримати підвищене навантаження, добре розплануйте основні справи тижня. Всі важливі заходи здійснюйте до четверга. Має сенс зайнятися тим, що раніше ви ігнорували або на що не вистачало часу. З другої половини тижня ви можете відчути сильний тиск з боку начальства або партнерів. Ваше тверде «ні» має сенс в тому випадку, якщо ви упевнені в своїй правоті і у вас є актуальніші справи. Якщо просять про допомогу — не відмовляйте.

Сприятливі дні: 26, 29; несприятливі: 25.