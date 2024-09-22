У Кременчуці відбувся Генеральний конгрес Федерації хокею України: обрали нового голову

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 593

Учасники також розглянули інші важливі питання щодо розвитку українського хокею

22 вересня у Кременчуці відбувся Генеральний конгрес Федерації хокею України, передає кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Під час заходу розглядалися питання, важливі для подальшого функціонування українського хокею. Зокрема, обирали нового президента ФХУ, членів Ради ФХУ, та ознайомилися зі звітом Комісії внутрішнього аудиту.

Головою федерації обрали Сергія Мазура, який задля цього у серпні покинув посаду президента хокейного клубу «Кременчук».

Нагадаємо, що Кубок України з хокею імені Анатолія Хорозова-2024 пройде в Кременчуці з 26 по 29 вересня на арені «Айсберг».