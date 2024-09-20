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Зранку на Полтавщині через уламки російського дрона загорівся ліс

Сьогодні, 18:41 Переглядів: 252

 Лісівникам та рятувальникам вдалося подолати полум'я

Близько 6.00 у лісі поблизу Малої Перещепини через уламки російського дрона сталася пожежа. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Слобожанського лісового офісу. 

Цю пожежу виявив майстер лісу Малоперещепинського лісництва Полтавської філії Руслан Руденко. Чоловік оцінив ситуацію та проклав маршрут для вогнеборців. Каже: на пожежі головне оперативно виявити осередок вогню.

«Я п‘ять років працюю в лісництві, знаю тут всі дороги, тож моя задача прокладати маршрути для пожежних машин, щоб вони швидко могли загасити вогонь. Коли ж у неділю ввечері почалася велика пожежа, то допомагали гасити всім лісництвом, але через сильний вітер не могли самостійно зупинити вогонь».

Нагадаємо, що увесь тиждень під Малою Перещепиною намагались загасити масштабну пожежу, яка виникла через необережне спалювання сухостою місцевими мешканцями. 19 вересня її таки вдалося локалізувати завдяки спільним зусиллям ДП «Ліси України», ДСНС, поліції, «Укрзалізниці», місцевих жителів та інших організацій.

Наразі працівники філій Слобожанського, Столичного та Центрального лісових офісів продовжують ліквідовувати осередки загоряння на торфовищах, використовуючи 7 транспортних засобів. Лісівники з Білої Церкви також допомагають у ліквідації пожежі.

За словами Олексія Хоменка, провідного інженера з охорони лісу, який очолює команду, така масштабна пожежа — друга за його 15-річний досвід роботи, перша сталася на Житомирщині у 2020 році.

«На гасіння пожежі прибули ще у понеділок вранці. Гасимо у різних місцях, в глибині лісу. Складно, втомилися, але ми знаємо, як діяти у таких умовах. Головне — врятувати ліс».

Крім того, 17 вересня на Полтавщині сталася ще одна лісова пожежа — горіло близько 200 га лісового масиву та сухої рослинності на території Борівського лісництва у Великорублівській громаді.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа горить ліс дрони
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