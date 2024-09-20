Завтра графіків знеструмлень не застосовуватимуть — Укренерго

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 75

Завтра, 21 вересня, Укренерго не планує застосовувати графіків погодинних знеструмлень. Про це повідомила пресслужба компанії.

Однак споживачів просять ощадно використовувати електроенергію і не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

У разі змін у планах, обленерго мають повідомити про відключки окремо. У такому разі, з графіком відключення світла на Полтавщині можна буде ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що за словами Кудрицького, відключення світла взимку будуть неминучими навіть за умови реалізації всіх планів з ремонту енергетичних об'єктів.