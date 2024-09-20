Де у суботу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 1

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 21 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 18.00 Для приєднання до електричних мереж системи розподілу: вул. Віри Холодної, 33-62 вул. Марусі Чурай, 3-52 пров. Чорнобаївський, 1-58 с. Соснівка вул. Театральна, 36, 38 вул. Миколаївська, 15 вул. Університетська, 42А вул. Івана Приходька, 42 пров. Тополевий, 4, 10А вул. Павла Чубинського, 16/58.

З 8.00 до 17.00 У зв'язку з техобслуговуванням електромереж: вул. Республіканська, 65А-138 вул. Космічна (р-н ринку) вул. Академіка Герасимовича, 95-166 вул. Гайдамацька, 80 вул. Народних Ополченців, 1-46 вул. Чумацький Шлях, 87-123А пров. Гарматний, 3-22 пров. Калиновий, 3-9А пров. Криворізький, 2/2-18 пр. Ополченський, 6-14 вул. Василі Сліпака, 54-91 вул. Віталія Базилевського, 20-32 вул. Олександріївська, 10-23 вул. Івана Приходька, 104-135 вул. Олександрійська, 6 пр. Тупиковий, 1-7 пров. Івана Приходька, 110 вул. Вадима Кришталя вул. Івана Приходька, 1А-14 пров. Літературний, 3.

З 8.00 до 20.00 У зв'язку з розчищенням трас: с. Мала Кохнівка с. Потоки.



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