Де у суботу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 21 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 18.00
- Для приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Віри Холодної, 33-62
- вул. Марусі Чурай, 3-52
- пров. Чорнобаївський, 1-58
- с. Соснівка
- вул. Театральна, 36, 38
- вул. Миколаївська, 15
- вул. Університетська, 42А
- вул. Івана Приходька, 42
- пров. Тополевий, 4, 10А
- вул. Павла Чубинського, 16/58.
З 8.00 до 17.00
- У зв'язку з техобслуговуванням електромереж:
- вул. Республіканська, 65А-138
- вул. Космічна (р-н ринку)
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Гайдамацька, 80
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пр. Ополченський, 6-14
- вул. Василі Сліпака, 54-91
- вул. Віталія Базилевського, 20-32
- вул. Олександріївська, 10-23
- вул. Івана Приходька, 104-135
- вул. Олександрійська, 6
- пр. Тупиковий, 1-7
- пров. Івана Приходька, 110
- вул. Вадима Кришталя
- вул. Івана Приходька, 1А-14
- пров. Літературний, 3.
З 8.00 до 20.00
- У зв'язку з розчищенням трас:
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки.
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