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Де у суботу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 1

 Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 21 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 18.00

  • Для приєднання до електричних мереж системи розподілу:
    • вул. Віри Холодної, 33-62
    • вул. Марусі Чурай, 3-52
    • пров. Чорнобаївський, 1-58
    • с. Соснівка
    • вул. Театральна, 36, 38
    • вул. Миколаївська, 15
    • вул. Університетська, 42А
    • вул. Івана Приходька, 42
    • пров. Тополевий, 4, 10А
    • вул. Павла Чубинського, 16/58.

З 8.00 до 17.00

  • У зв'язку з техобслуговуванням електромереж:
    • вул. Республіканська, 65А-138
    • вул. Космічна (р-н ринку)
    • вул. Академіка Герасимовича, 95-166
    • вул. Гайдамацька, 80
    • вул. Народних Ополченців, 1-46
    • вул. Чумацький Шлях, 87-123А
    • пров. Гарматний, 3-22
    • пров. Калиновий, 3-9А
    • пров. Криворізький, 2/2-18
    • пр. Ополченський, 6-14
    • вул. Василі Сліпака, 54-91
    • вул. Віталія Базилевського, 20-32
    • вул. Олександріївська, 10-23
    • вул. Івана Приходька, 104-135
    • вул. Олександрійська, 6
    • пр. Тупиковий, 1-7
    • пров. Івана Приходька, 110
    • вул. Вадима Кришталя
    • вул. Івана Приходька, 1А-14
    • пров. Літературний, 3.

З 8.00 до 20.00

  • У зв'язку з розчищенням трас:
    • с. Мала Кохнівка
    • с. Потоки.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго планові відключення
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