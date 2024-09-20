Гуманітарний фонд Ferrexpo буде відзначений на міжнародній церемонії Global Good Awards 2024

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У Ferrexpo вважають цей здобуток значним визнанням на міжнародній арені

Проєкт гірничої компанії «Гуманітарний фонд: Разом з Україною» став фіналістом престижної міжнародної церемонії Global Good Awards 2024 у номінації «Гуманітарне реагування». Про це повідомляє пресслужба Ferrexpo.

Наприкінці лютого 2022 року, реагуючи на виклики російської повномасштабної агресії, Ferrexpo створила Гуманітарний фонд, метою якого стало надання негайної допомоги українським громадам, які постраждали від війни. Через фонд для жителів України надавались харчові продукти, медичні засоби, засоби гігієни, теплий одяг та інші життєво важливі товари.

Інфраструктура Ferrexpo стала домівкою на час війни для сотень внутрішньо-переміщених осіб. Компанія також надавала підтримку в евакуації цивільних з районів, охоплених війною, і в облаштуванні тимчасових притулків для переселенців на обʼєктах підприємств Ferrexpo.

Гуманітарний фонд Ferrexpo став також важливим інструментом у забезпеченні гуманітарної допомоги Збройним силам України та силам оборони держави.

«Це значне визнання підкреслює відданість компанії українському народові та Україні. Ferrexpo постійно підтримує захисників та захисниць України, їхні родини, місцеві громади та всіх, хто потребує допомоги в цей складний час. Від моменту запуску проєкту команда Ferrexpo доклала максимальних зусиль для надання гуманітарної допомоги Україні», — прокоментував номінацію генеральний директор Біланівського ГЗК Юрій Химич.

Global Good Awards — це престижна міжнародна платформа, яка визнає та нагороджує компанії та організації за їхній внесок у соціальні та екологічні ініціативи. Переможців цьогорічної міжнародної церемонії оголосять 3 жовтня 2024 року у Лондоні, столиці Великої Британії.