Укрзалізниця запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+

Відзавтра пасажири 16 швидкісних поїздів Укрзалізниці, включаючи поїзди Hyundai, Skoda та Тарпан, зможуть користуватися безкоштовним Wi-Fi
З 21 вересня 2024 року пасажири 10 поїздів Hyundai, 2 поїздів Skoda, 2 поїздів Тарпан та 2 поїздів із вагонами МПЛТ зможуть користуватися безкоштовним Wi-Fi.
Як зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко, забезпечення швидкісних поїздів доступом до інтернету стало пріоритетним завданням, яке тепер реалізовано.
Інструкція з підключення:
Поки триває дослідна експлуатація, Wi-Fi доступний безкоштовно для всіх пасажирів.
Нагадаємо, що «Укрзалізниця» розробляє нову модель зміни тарифів на пасажирські перевезення, де вартість квитків залежатиме від популярності маршрутів і часу доби.
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