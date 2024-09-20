Укрзалізниця запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 52

З 21 вересня 2024 року пасажири 10 поїздів Hyundai, 2 поїздів Skoda, 2 поїздів Тарпан та 2 поїздів із вагонами МПЛТ зможуть користуватися безкоштовним Wi-Fi.

Як зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко, забезпечення швидкісних поїздів доступом до інтернету стало пріоритетним завданням, яке тепер реалізовано.

Інструкція з підключення:

Увімкніть Wi-Fi та оберіть мережу WiFi test. Сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua відкриється автоматично з інформацією про подорож та меню. Користуйтеся 1 Гб безкоштовного трафіку на швидкості 10 Мб/с.

Поки триває дослідна експлуатація, Wi-Fi доступний безкоштовно для всіх пасажирів.