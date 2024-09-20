Кременчуцькі депутати продовжують вивчати документи підприємства, яке займається захороненням сміття на Деївській горі

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 133

Частину запитуваних документів від підприємства та результати міністерських перевірок депутати ще не отримали

У Кременчуці депутати та виконком продовжують вивчати документи товариства з обмеженою відповідальністю «Еко-форс», яке займається збиранням та утилізацією сміття у місті. Про це стало відомо із засідання депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 20 вересня.

Проте підприємство ще не у повному обсязі надало усі запитувані документи — експерті висновки по ступеню заповнення резервуарів, акти перевірок міністерської комісії. Проте на наступному тижні депутати очікують відповіді на листи з Мінекології й після цього уже можна буде приступити до детального їх вивчення й опрацювання.

Голова комісії Сергій Порчирян попросив до наступного засідання комісії підготувати довідку про запит документів, звернення в Міністерство для отримання інформації.

— Щоб ми бачили, як підприємство співпрацює з містом, з відділом екології і нашою комісією. І ми надамо ще додаткову інформацію, аби люди розуміли, у якому руслі ми рухаємося. Бо зараз ми на тому етапі, що не отримали ще достатньо інформації, яку ми хотіли.

Також депутатській комісії стало відомо, що з моменту останнього засідання підприємство не надало запитуваних документів необхідному обсязі. Представники підприємства надали загальні висновки експертів про стан резервуарів для зберігання сміття та їхнє обстеження. Ті ж документи, які необхідні для продовження чи непродовження договору оренди земельної ділянки.

Що відомо про діяльність підприємства «Еко-форс» у Кременчуці

Відомо, що «Еко-форс» засноване у 2016 році. Основний вид діяльності — збирання небезпечних та безпечних відходів. Біля Деївського сміттєзвалища підприємство займається захороненням сміття, наразі триває перереєстрація ліцензії. Для того, щоб «Еко-форс» змогло отримати дозвіл на продовження діяльності, необхідно переоформити договір оренди землі через те, що у квітні змінився власник ділянки. Договір укладається з місцевою владою.

14 серпня під час виїзного засідання комісії депутати оглянули земельну ділянку біля Деївського звалища, де розташовані резервуари для захоронення сміття. Тоді у влади виникло питання, на скільки вже заповнені резервуари, яке сміття може сюди звозитись, скільки ТОВ прийняло тонн сміття за час своєї діяльності.

На засідання комісії, яке відбулося 21 серпня, просили ще додаткову документацію, зокрема бухгалтерський облік за весь час діяльності ТОВ. Тоді ж на засіданні стало відомо, що «Еко-форс» фігурувало у кримінальному провадженні, зокрема за забруднення довкілля та шахрайство.