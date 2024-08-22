«Роттердам+» по-кременчуцьки». Місцева влада продовжить вивчати діяльність ТОВ, яка збирає сміття

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 323

Під час обговорення у представників влади виникли підозри, що «Еко-форс» фактично не приймає відходи у резервуари, а може залишати сміття у невизначених для цього місцях. На сьогодні вмістилища вже заповнені «вщент» , сказав керівник юридичного департаменту Валерій Мірошніченко

Депутати та представники виконавчого комітету продовжать вивчати діяльність товариства з обмеженою відповідальністю «Еко-форс», яке займається збиранням сміття. Наразі товариство вже надало необхідні документи, які вимагала влада. Водночас учасники засідання депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 21 серпня просили ще додаткову документацію, зокрема бухгалтерський облік за весь час діяльності ТОВ.

Нагадаємо, що «Еко-форс» засноване у 2016 році. Основний вид діяльності — збирання небезпечних та безпечних відходів. Біля Деївського сміттєзвалища підприємство займається захороненням сміття у спеціальних резервуарах, наразі триває перереєстрація ліцензії. Для того, щоб «Еко-форс» змогло отримати дозвіл на продовження діяльності, необхідно переоформити договір оренди землі через те, що у квітні змінився власник ділянки. Договір укладається з місцевою владою.

Станом на 2024 рік накопичення сміття у резервуарах склало понад 19 тисяч м3. Чотири роки тому це було на понад 1,5 тисячі м3 менше. Під час обговорення у представників влади виникли підозри, що «Еко-форс» фактично не приймає відходи у резервуари, а може залишати сміття у невизначених для цього місцях. На сьогодні вмістилища вже заповнені «вщент», сказав керівник юридичного департаменту Валерій Мірошніченко.

— Таке враження, що цей полігон використовується тільки для формальностей. У них є документи, є дозвіл, ліцензія і вони отримують під підприємницьку діяльність відповідно кошти й більшу частину сміття вони не доотримують, а ці відходи десь утилізуються в інших містах. Річки, яри, озера — захороняються, — сказав депутат Олександр Роженко.

— Виходить Роттердам+ по-кременчуцьки, — сказав секретар міської ради Юрій Гриценко.

— Тільки в екологічному плані з небезпечними відходами, — додав Роженко.

Також під час засідання стало відомо, що «Еко-форс» фігурувало у кримінальному провадженні, зокрема за забруднення довкілля та шахрайство. Зокрема, посадовець, який працював на акціонерне товариство «Укргазвидобування», спільно з заступником директора «Еко-форс» склав протягом липня 2019 року неправдиві документи. У відповідних актах містилися неправдиві відомості про масу перевезених відходів ТОВ «Еко-форс». Таким чином, посадовець АТ «Укргазвидобування» отримав гроші, які були призначені за встановлений обсяг робіт товариства.

У судовому рішенні також вказано, що приблизно у 2016 році ТОВ «Еко-форс» створили для реалізації злочинної схеми на привласнення коштів державного підприємства.

— Передбачалося також створення підконтрольної юридичної особи, яка, отримавши попередньо ліцензію на поводження з небезпечними відходами, мала брати участь у закупівлях АТ «Укргазвидобування» по утилізації або видаленню небезпечних відходів буріння: бурового шламу.

Відомо, у ході судового розгляду обвинувачений, захисник та прокурор, кожен окремо, підтвердили суду, що угода про визнання винуватості між ними укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

— Офіс Генерального прокурора дуже намагався довести вину в забрудненні на колишнє середовище. Спеціалісти ДЕІ (Державна екологічна інспекція — ред.) центрального округу в той час відібрали проби і ґрунту, і води. Було призначено ряд експертиз, збитки не підтвердилися. Потім намалювали суму, що нібито… …відходи не мали право захоронювати на КАТП. Були зроблені висновки всіх експертиз, починаючи від звіту Марзєєва, закінчуючи інститутом Бокаріуса, що не було порушень. Йде мова лише про те, що було Хохловим, представником «Укргазвидобування», здійснені якісь дописки відносно обсягу. Але там, можливо, декілька тонн, не більше, — сказала юристка, представниця власниці землі, де веде свою діяльність «Еко-форс».

Крім того, «Офіс Генерального прокурора працював дуже довго і досить серйозно. І просто там, викликали і сказали, запропонували такий компроміс. Люди, які вже були просто змучені. Вони всі мали статус підозрюваного. Вони просто змучені були захищатися. Вони ж просто махнули рукою, добре, 8,5 тис. грн штрафу ми заплатимо», пояснила юристка щодо визнання винуватості підозрюваних.

Додамо, що раніше під час виїзної депутатської комісії представник «Еко-форс» розповів, що на території полігону неодноразово брались проби підземних вод і повітря — усі показники є в межах норми.

«Еко-форс» також попросили надати підтвердження від незалежних експертів щодо того, чи можна взагалі надалі використовувати резервуари для захоронення сміття та який на сьогодні відсоток їх наповнення.