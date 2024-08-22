Патрульні зупинили ВАЗ на підроблених номерах та з нетверезим водієм

Водій відмовився від огляду на наркотичне сп'яніння, а поліція виявила підробку номера кузова
21 серпня під час несення служби на одному з блокпостів міста патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, за кермом якого перебував 45-річний водій, повідомила пресслужба патрульної поліції міста. Під час перевірки документів інспектори помітили у водія ознаки наркотичного сп'яніння і запропонували йому пройти огляд у лікаря-нарколога. Однак водій категорично відмовився, за що отримав адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння).
Крім того, під час огляду транспортного засобу патрульні виявили, що номер кузова автомобіля був вирізаний кустарним способом. У зв'язку з цим на місце події викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції №1 для подальшого розслідування.
Нагадаємо, що нещодавно кременчужанин за один вечір отримав штрафи за хуліганство, розпиття алкоголю та нетверезе водіння.
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