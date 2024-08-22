Волонтери просять про допомогу: потрібен тент та EcoFlow

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 137

Волонтер Леонід Харченко закликає до допомоги для захисників на фронті

Волонтер Леонід Харченко звертається з проханням про допомогу для наших захисників на фронті. Зараз потрібні кошти на придбання тенту, зарядок для радіостанцій «Моторола» та два пристрої EcoFlow. Необхідні речі: Тент на Урал 5×6 метрів — 10 000 грн.

— 10 000 грн. Зарядки на Мотороли (10 шт.) — 14 000 грн.

— 14 000 грн. Два EcoFlow — 76 000 грн. Загальна сума необхідних коштів — 100 000 грн. Волонтер просить усіх небайдужих допомогти зібрати кошти. Реквізити для допомоги: ПриватБанк: 4149609006851267

4149609006851267 Монобанк: 5375414125684505 Отримувач: Харченко Леонід Юхимович Нагадаємо, що кременчуцькі волонтери відправили на фронт причіп для 3-ї штурмової бригади та починають виготовляти для танкістів.

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