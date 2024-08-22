Волонтери просять про допомогу: потрібен тент та EcoFlow

Волонтер Леонід Харченко звертається з проханням про допомогу для наших захисників на фронті. Зараз потрібні кошти на придбання тенту, зарядок для радіостанцій «Моторола» та два пристрої EcoFlow.
Необхідні речі:
Загальна сума необхідних коштів — 100 000 грн.
Волонтер просить усіх небайдужих допомогти зібрати кошти.
Реквізити для допомоги:
Отримувач: Харченко Леонід Юхимович
Нагадаємо, що кременчуцькі волонтери відправили на фронт причіп для 3-ї штурмової бригади та починають виготовляти для танкістів.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.