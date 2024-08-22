На Кременчуччині найбільше подорожчали м'ясо та макарони, а подешевшали овочі борщового набору

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 150

Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення чи завищення цін

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району станом на 22 серпня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині найбільше подорожчало м’ясо усіх видів, макаронні вироби та молоко. А подешевшали гречка, цукор та овочі борщового набору.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, більшість сезонних овочів, ягід та фруктів не підпадають під моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

яловичина — на 14,50 грн за кг;

свинина — на 2,50 грн за кг;

птиця (тушки курячі) — на 2,30 грн за кг;

макаронні вироби — на 2,75 грн за кг;

молоко — на 1,45 грн за 0,9 л;

яйця — на 0,50 грн за десяток;

олія соняшникова — на 0,30 грн за літр;

автогаз — на 0,15 грн за літр.

подешевшали:

крупа гречана — на 1,55 грн за кг;

цукор — на 1,45 грн за кг;

морква — на 3,30 грн за кг;

капуста — на 2,75 грн за кг;

буряк — на 1,00 грн за кг;

картопля — на 0,95 грн за кг;

цибуля ріпчаста — на 0,50 грн за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефону Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін на соціально значущі товари у місті.