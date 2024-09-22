Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній провів молебень у храмі Серафима Саровського в Кременчуці (уточнено)

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22 вересня Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час візиту до Кременчука провів молебень у храмі преподобного Серафима Саровського, передає кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Разом із Предстоятелем Православної Церкви України за богослужінням також молилися митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір, архієпископ Кропивницький і Голованівський Марк, архієпископ Вишгородський Агапіт, настоятель храму архімандрит Феодосій (Овчарук), місцеве духовенство, міський голова, меценати та віряни.

Під час відправи лунали молитовні прохання за захисників України, за владу і український народ. Також Блаженнійший Митрополит Епіфаній возніс молитву за перемогу України над агресором.

Після молебню Предстоятель помісної Української Православної Церкви звернувся до настоятеля та громади зі словами Першосвятительської проповіді.

— Ми зібралися для того, щоби піднести нашу спільну молитву до Бога, молитву до Його Пречистої Матері — Богородиці, до святих, яких ми по особливому шануємо. Ми дякуємо Богу за всі благодіяння, яких Він нас сподобив до цього часу і ми віримо, що Господь не полишить нас у майбутньому, а буде допомагати і вести правильним шляхом, який приведе кожного із нас до спасіння, а наш народ — до Перемоги, — сказав Митрополит Епіфаній.

Також Епіфаній закликав українців до єдності.

— Загалом ми повинні розбудовувати нашу повністю Українську Православну Церкву і прагнути чогось вищого. Ми повинні об'єднатися всі православні навколо Київського престолу, як я сьогодні неодноразово говорив, про те, що ми надалі закликаємо всіх до єдності, щоб всі православні українці доєдналися до того рішення, яке було прийнято Вселенським патріархом, і надано тому спротокефалію Українській Православній Церкві. Але є ще, на жаль, ті, які поки що зараз знаходяться в складі Російської Православної Церкви. Вони вважають інколи помилково, що знаходяться в складі Української Церкви, але ця частина, яка має назву Української Церкви, є невіддільною частиною Російської Православної Церкви. Тому ми всі покликані до єдності, ми повинні об'єднатися і в майбутньому чогось прагнути більшого, — сказав він журналістам.

За його словами, перехід з УПЦ до ПЦУ має бути мирним і поступовим.

— Бачите, якщо проаналізувати кожну громаду, яка знаходиться поки що в Московському патріархаті, там більшість знайдеться за перехід. Але та частина, яка бажає переходу, вони знаходять інший храм вже нашої Помісної церкви, покинувши її [УПЦ — ред.]. І це погано. Тому, що вони відійшли, і місцевий священник вважає, що вони вже не є парафіянами, не є членами тієї громади. І тому ми називаємо це голосуванням ногами. Тобто люди покидають громади й переходять до найближчих громад нашої православної церкви. Але якщо проаналізувати, то завжди священник стає перепоною для переходу, він забороняє, гуртує навколо себе ту меншість, яка залишається, і намагається зберегти попередній статус в складі Московського патріархату. Але ми хочемо, щоб цей процес був мирний, спокійний і добровільний. Тому, що в Україні повинна бути, вона є, визнана помісна Українська Православна Церква, яка об'єднає всіх тих, хто поки перебуває в складі Російської Православної Церкви.

Також Епіфаній відзначив меценатів, духовенство та представників громади високими церковними нагородами за заслуги перед Помісною Православною Церквою України:

Орденом Святої Рівноапостольної Княгині Ольги нагороджена Ірина Король;

Орденом Святої Рівноапостольної Княгині Ольги нагороджена Тетяна Король;

Орденом Святого Архистратига Михаїла II ступеня Православної церкви України нагороджений Віктор Король;

Орденом Святого Архистратига Михаїла II ступеня Православної церкви України нагороджений Сергій Король;

Орденом Святого Архистратига Михаїла II ступеня Православної церкви України нагороджений Владислав Чайка;

Орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира III ступеня нагороджений Руслан Лазоренко;

Орденом Святого великомученика Юрія Переможця нагороджений Ярослав Харитоненко;

Медаллю за жертовність і любов до України нагороджений Олег Биков.

Після спільної молитви Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній зробив спільне фото з прихожанами. Нагадаємо, що сьогодні Епіфаній вперше відвідав Кременчук. Зранку він провів Божественну літургію у Свято-Миколаївському соборі. Ось якими враженнями про місто він поділився із журналістами: — Звичайно, прекрасне, чудове місто, яке має храми, яке має духовні осередки, бо місто без храмів духовно є неповноцінним. А в місті є декілька храмів, в яких постійно лунали молитва за Україну, за наших українських воїнів, за наш український народ. Я переконаний, що незабаром всі храми будуть належати до нашої повністю Української Православної Церкви. Це не зворотний процес, він розпочався

і він завершиться успіхом. Всі містяни будуть в одній українській церкві молитися до Бога і служити інтересам свого українського народу.