Митрополит Епіфаній в Диканьці освятив храм на честь святителя Луки Кримського

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Під час урочистої служби Митрополиту Епіфанію співслужили митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір, архієпископ Вишгородський Агапіт, а також місцеве духовенство

21 вересня Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час візиту до Полтавської єпархії освятив храм на честь святителя Луки (Войно-Ясенецького) у Диканьці. Про це повідомила Пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви.

Святитель Лука Кримський, відомий як хірург та священник, навіть під час радянських репресій залишався вірним Богу. Храм, збудований поряд із місцевою лікарнею, прикрашений мозаїкою та іконами, створеними українськими художниками.

Під час урочистої служби Митрополиту Епіфанію співслужили митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір, архієпископ Вишгородський Агапіт, а також місцеве духовенство.

На богослужінні молилися військові, лікарі, представники влади та місцеві жителі. Митрополит Епіфаній звернув увагу на важливість молитви у часи випробувань і закликав підтримувати захисників України.

«Ми не маємо права опускати рук, ми і надалі повинні бути духовно сильними, підбадьорювати одне одного у цей непростий час, і робити кожен на своєму місці все від нас залежне, щоби наближати нашу спільну українську перемогу. В тилу ми не повинні забувати, що війна триває, а маємо молитися, трудитися, допомагати, щоби наближати нашу спільну перемогу. У молитвах ми згадуємо тих, хто бореться, ми згадуємо тих, кого вже серед нас немає. І наш священний обовʼязок памʼятати і молитися, не забути і не змарнувати їхній героїчний подвиг. Адже наше майбутнє — у наших руках», — підсумував Предстоятель.

Після Божественної літургії Митрополит Епіфаній звершив освячення памʼятника святителю Луці (Войно-Ясенецькому).