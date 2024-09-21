На Молодіжному перекинувся мікроавтобус — соцмережі

Сьогодні, 21:07 Переглядів: 277

Ввечері 21 вересня на перехресті проспекту Лесі Українки та вул.Тараса Бульби перекинувся мікроавтобус, повідомляють очевидці у соцмережах.

Попередньо, водій намагався уникнути зіткнення з дітьми, які йшли пішоходним переходом, та іншим транспортним засобом. В нього заклинило колесо. Хто на яке світло світлофора рухався поки невідомо.

Всі живі, однак на цей час відомо про двох потерпілих. На місці працює поліція, встановлює всі деталі дорожньо-транспортної пригоди.