На Молодіжному перекинувся мікроавтобус — соцмережі

Ввечері 21 вересня на перехресті проспекту Лесі Українки та вул.Тараса Бульби перекинувся мікроавтобус, повідомляють очевидці у соцмережах.
Попередньо, водій намагався уникнути зіткнення з дітьми, які йшли пішоходним переходом, та іншим транспортним засобом. В нього заклинило колесо. Хто на яке світло світлофора рухався поки невідомо.
Всі живі, однак на цей час відомо про двох потерпілих. На місці працює поліція, встановлює всі деталі дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, що 20 вересня на дорозі Київ-Харків у межах Миргородського району перекинулася вантажівка.
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