У Кременчуці білять бордюри: міська влада пояснила, навіщо це роблять

Нині у Кременчуці працівники комунальних підприємств білують бордюри. За словами міського голови Віталія Малецького, це роблять для того, щоб були помітні межі проїжджої частини. Про це він повідомив на засіданні виконавчого комітету 26 вересня.
Нагадаємо, 20 вересня Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління оголосило тендер на закупку 2 тисяч бордюрів. Очікувана вартість — 274 тис. гривень.
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