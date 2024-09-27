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У Кременчуці білять бордюри: міська влада пояснила, навіщо це роблять

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 372 Коментарів: 1

Малецький: «Коли бордюр білий, водієві краще видно межі проїжджої частини»

Нині у Кременчуці працівники комунальних підприємств білують бордюри. За словами міського голови Віталія Малецького, це роблять для того, щоб були помітні межі проїжджої частини. Про це він повідомив на засіданні виконавчого комітету 26 вересня.

— Є розмітка горизонтальна, є вертикальна. І білування бордюрів — це для того, щоб показати край проїжджої частини. Зараз уже дні стають коротші, а ночі — довші. Коли бордюр білий, водієві краще видно межі проїжджої частини, — сказав Віталій Малецький. 

Нагадаємо, 20 вересня Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління оголосило тендер на закупку 2 тисяч бордюрів. Очікувана вартість — 274 тис. гривень.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: КП "Благоустрій Кременчука"/Facebook
Теги: бордюр
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Коментарі: 1

652
mangust-1:
Сьогодні, 11:02

Новий варіант вкрасти гроші з бюджету.


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