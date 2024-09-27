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Чим дихали кременчужани у серпні: аналіз стану атмосферного повітря

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 154 Коментарів: 1

 

Протягом серпня у повітрі зросла кількість домішок формальдегіду та пилу

Протягом серпня у Кременчуці збільшення рівень забруднення атмосферного повітря. Про це стало відомо із Огляду стану довкілля Полтавської області у серпні 2024 року, опублікованого Полтавською облвійськадміністрацією.

За даними лабораторії спостереження за забрудненням атмосферного повітря, у місті протягом серпня зріс рівень забруднення формальдегідом та пилом.

У Кременчуці розташовані 4 стаціонарні пости, де 2-4 рази на день, крім неділі, відбирають та аналізують проби повітря. Усього за серпень проаналізували близько 1600 відібраних проб. У цих пробах визначають 10 забруднювачів: пил, діоксид азоту, діоксид сірки, вуглецю оксид, оксид азоту, формальдегід, фенол, сажа, аміак, сульфати, а також розраховують індекс забруднення атмосфери (ІЗА).

Якість повітря у Кременчуці за вмістом домішок:

  • формальдегід — перевищення не виявлено, проте кількість у повітрі зросла;
  • пил — без перевищення;
  • фенол — двічі за місяць спостерігалось перевищення допустимого рівня;
  • діоксид азоту — без перевищень;
  • оксид вуглецю — без перевищень, рівень вмісту не змінився;
  • сажа — без перевищень, рівень вмісту не змінився;
  • оксид азоту — без перевищень, рівень вмісту знизився у порівнянні з попереднім місяцем;
  • діоксид сірки, аміак та сульфати — без перевищень, рівень вмісту не змінився.

У аналітичній довідці також зазначено, що крім збільшення вмісту у повітрі формальдегіду та пилу, збільшився також і загальний індекс забруднення атмосфери.

 

Проте у порівнянні з липнем 2024 року та серпнем 2023 року кількість забруднювачів у повітрі Кременчука знизилася.

Нагадаємо, минулого тижня Кременчук накрив смог — до міста дійшов дим внаслідок лісової пожежі у Рокитному.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: повітря атмосферне повітря забруднення повітря
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Коментарі: 1

1 073
Andron777:
Сьогодні, 10:35

Та все чікі-пукі. Тільки от людям смерділо шо аж очі виїдало. А так все без перевищення...


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