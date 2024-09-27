Чим дихали кременчужани у серпні: аналіз стану атмосферного повітря

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 154 Коментарів: 1

Протягом серпня у Кременчуці збільшення рівень забруднення атмосферного повітря. Про це стало відомо із Огляду стану довкілля Полтавської області у серпні 2024 року, опублікованого Полтавською облвійськадміністрацією.

За даними лабораторії спостереження за забрудненням атмосферного повітря, у місті протягом серпня зріс рівень забруднення формальдегідом та пилом.

У Кременчуці розташовані 4 стаціонарні пости, де 2-4 рази на день, крім неділі, відбирають та аналізують проби повітря. Усього за серпень проаналізували близько 1600 відібраних проб. У цих пробах визначають 10 забруднювачів: пил, діоксид азоту, діоксид сірки, вуглецю оксид, оксид азоту, формальдегід, фенол, сажа, аміак, сульфати, а також розраховують індекс забруднення атмосфери (ІЗА).

Якість повітря у Кременчуці за вмістом домішок:

формальдегід — перевищення не виявлено, проте кількість у повітрі зросла;

пил — без перевищення;

фенол — двічі за місяць спостерігалось перевищення допустимого рівня;

діоксид азоту — без перевищень;

оксид вуглецю — без перевищень, рівень вмісту не змінився;

сажа — без перевищень, рівень вмісту не змінився;

оксид азоту — без перевищень, рівень вмісту знизився у порівнянні з попереднім місяцем;

діоксид сірки, аміак та сульфати — без перевищень, рівень вмісту не змінився.

У аналітичній довідці також зазначено, що крім збільшення вмісту у повітрі формальдегіду та пилу, збільшився також і загальний індекс забруднення атмосфери.

Проте у порівнянні з липнем 2024 року та серпнем 2023 року кількість забруднювачів у повітрі Кременчука знизилася.

Нагадаємо, минулого тижня Кременчук накрив смог — до міста дійшов дим внаслідок лісової пожежі у Рокитному.