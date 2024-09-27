Чим дихали кременчужани у серпні: аналіз стану атмосферного повітря

Протягом серпня у Кременчуці збільшення рівень забруднення атмосферного повітря. Про це стало відомо із Огляду стану довкілля Полтавської області у серпні 2024 року, опублікованого Полтавською облвійськадміністрацією.
За даними лабораторії спостереження за забрудненням атмосферного повітря, у місті протягом серпня зріс рівень забруднення формальдегідом та пилом.
У Кременчуці розташовані 4 стаціонарні пости, де 2-4 рази на день, крім неділі, відбирають та аналізують проби повітря. Усього за серпень проаналізували близько 1600 відібраних проб. У цих пробах визначають 10 забруднювачів: пил, діоксид азоту, діоксид сірки, вуглецю оксид, оксид азоту, формальдегід, фенол, сажа, аміак, сульфати, а також розраховують індекс забруднення атмосфери (ІЗА).
У аналітичній довідці також зазначено, що крім збільшення вмісту у повітрі формальдегіду та пилу, збільшився також і загальний індекс забруднення атмосфери.
Проте у порівнянні з липнем 2024 року та серпнем 2023 року кількість забруднювачів у повітрі Кременчука знизилася.
Нагадаємо, минулого тижня Кременчук накрив смог — до міста дійшов дим внаслідок лісової пожежі у Рокитному.
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