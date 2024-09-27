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Приходити в ТЦК не потрібно: Міноборони пропонує дозволити ставати на військовий облік онлайн

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 167

 

У законопроєкті, що розробив Міноборони, пропонується ліквідація комісій та скасування медичного огляду під час взяття на військовий облік

У Міністерстві оборони пропонують дозволити українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації. Тобто, для постановки на військовий облік не обов’язково буде приходити до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» розроблений в Міністерстві оборони та вже схвалений на черговому засіданні Кабінету Міністрів України.

Законопроєктом пропонується:

  • дозволити ставати на військовий облік призовників та уточнювати персональні дані через електронну ідентифікацію у сервісі «Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста»;
  • ліквідувати комісії для взяття на військовий облік призовників;
  • скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік призовників;
  • здобувачі вищої освіти будуть проходити медичний огляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки.
— Також буде уточнено положення щодо військового обліку жінок, які виявили бажання проходити базову військову службу — безпосередньо перед направленням на таку службу за їхнім бажанням вони будуть братися на військовий облік призовників. Після завершення базової військової служби вони будуть братися на військовий облік військовозобов’язаних, — пояснюють в Міноборони.

Нагадаємо, в Україні щороку із січня по березень районні ТЦК та СП для взяття юнаків на військовий облік, проводять їх приписку до призовних дільниць. На військовий облік призовників ставлять юнаків, яким у рік приписки виповнюється 17 років.

Під час приписки вони проходять військово-лікарську комісію, яка визначає ступінь їх придатність до проходження військової служби. Крім того, вивчаються їхні індивідуально-психологічні та моральні якості, рівень фізичної підготовки, наявність спеціальності та освітній рівень.

Результатом приписки стає отримання приписного посвідчення, яке є військово-обліковим документом для призовників.

У липні цього року «Кременчуцький Телеграф» досліджував питання, як стати на військовий облік призовників 17-річному юнаку, що знаходиться за кордоном. Ця проблема виникла для багатьох українців. Вочевидь, у Міноборони на неї вирішили відреагувати.

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Кременчуцький районний ТЦК та СП із січня проводитиме приписку юнаків 2007 року народження 

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК військовий облік призовники Міноборони законопроєкт
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