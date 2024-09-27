На Кременчуччині загорівся будинок, але вогонь перекинувся на сусідній — ДСНС

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Учора, 26 вересня, о 7.26 у Кременчуцькому районі горів будинок. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій.

До гасіння пожежі залучалися два відділення 7-ї ДПРП та машина Кременчуцького лісгоспу.

Вогонь знищив підлогу, внутрішнє оздоблення стін та стелі на площі 50 кв. м, згоріли також частина прибудови до поруч розташованого будинку та 50 кв. м сухостою навколо. Пошкоджені стіни цього будинку та розташованого поряд.

Пожежу ліквідували о 9.17.

Вогнеборцям вдалося врятувати два житлові будинки. Травмованих чи загиблих немає.

— Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці ДСНС, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 вересня в селі Пироги Глобинської громади чоловік палив траву на своєму подвір’ї, а вогонь перекинувся на сусідську господарчу споруду.

За минулу добу на території Кременчуцького району рятувальники погасили 5 пожеж, що виникли в екосистемах — через посуху та підпали почастішали випадки пожежі сухої рослинності.