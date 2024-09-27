За минулу добу рятувальники на Кременчуччині приборкали 5 пожеж в екосистемах

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Через посуху та підпали на території Кременчуцького району почастішали випадки пожежі сухої рослинності

Упродовж минулої доби рятувальники приборкали 5 пожеж, що виникли в екосистемах на території Кременчуцького району. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Учора, 26 вересня: о 5.10 загорілося сміття на вулиці Тараса Бульби в Кременчуці;

о 12.45 виникла пожежа сухої рослинності на площі 1 га поблизу села Василівка Семенівської громади;

о 13.53 надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності на площі 1 га в селі Пришиб з подальшим поширенням на поряд розташоване кукурудзяне поле — внаслідок пожежі знищено кукурудзяне поле на площі 1 га, вдалося врятувати 20 га кукурудзи;

о 14.37 виникла пожежа сухої рослинності на площі 100 кв. м в селі Кам’яні Потоки;

о 15.53 загорілася суха рослинність на площі 0,2 га поблизу селі Святилівка Градизької громади. До ліквідації пожеж залучалися підрозділи ДСНС та Василівська і Пришибська місцева пожежна охорона. — Причини даних пожеж встановлюють фахівці ДСНС, — йдеться у повідомленні. Нагадаємо, 25 вересня в селі Пироги Глобинської громади чоловік палив траву на своєму подвір’ї, а вогонь перекинувся на сусідську господарчу споруду.

Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцьке районне управління ДСНС

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