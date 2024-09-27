На Миргородщині під час пожежі загинула 67-річна жінка — поліція встановлює обставини трагедії

Сьогодні, 27 вересня, близько 3.00 в селі Броварки Миргородського району після локалізації пожежі у будинку виявили тіло місцевої 67-річної мешканки без ознак життя. Слідчі поліції розслідують обставини та причини події.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області з посиланням на Миргородський райвідділ поліції.
Тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
За даним фактом слідчим поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (Порушення вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 17 липня цього року у селі Рокита Миргородського району сталася пожежа у приватному будинку, внаслідок якої загинув 87-річний господар.
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