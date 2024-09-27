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На Полтавщині чоловіка, що загубився у лісі, шукали майже добу за допомогою квадрокоптера

Сьогодні, 11:54 Переглядів: 144

 

До пошуків залучили поліцію та місцевих мешканців

На Оржиччині 47-річний чоловік декілька днів тому пішов з дому та зник безвісти. Про це поліцію повідомив його родич з села Яблуневе Оржицької громади ввечері 25 вересня.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області з посиланням на Лубенський райвідділ поліції 

На пошуки людини направили максимальну кількість особового складу місцевого підрозділу поліції. До пошуку зниклого також долучилися місцеві мешканці та його родичі.

— Пошукова операція, до якої ми  задіяли максимальну кількість особового складу поліції Оржиччини, тривала майже добу. Також нам допомагали небайдужі місцеві мешканці та рідні зниклого. Разом ми перевіряли покинуті будівлі, обстежували місцевість поблизу лісу та болота. Для кращої видимості спеціалісти-криміналісти використовували квадрокоптер. Наступного дня близько 14-ї години чоловіка знайшли у лісі. Поліцейський офіцер Оржицької громади Тарас Ворона на службовому автомобілі вивіз його у безпечне місце та передав медикам. Сподіваюсь, що з розшуканим місцевим мешканцем все буде добре, - повідомив начальник сектору поліцейської діяльності № 1 (смт Оржиця) Лубенського райвідділу поліції Олександр Шаповаленко.

Нагадаємо, минулої восени у лісі на Миргородщині заблукав 55-річний чоловік. Його розшукали за допомогою поліції. 

Раніше ми писали, що в лісі під Новими Санжарами заблукали троє грибників.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини загубився ліс розшукали квадрокоптер
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