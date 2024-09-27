На Полтавщині чоловіка, що загубився у лісі, шукали майже добу за допомогою квадрокоптера

На Оржиччині 47-річний чоловік декілька днів тому пішов з дому та зник безвісти. Про це поліцію повідомив його родич з села Яблуневе Оржицької громади ввечері 25 вересня.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області з посиланням на Лубенський райвідділ поліції
На пошуки людини направили максимальну кількість особового складу місцевого підрозділу поліції. До пошуку зниклого також долучилися місцеві мешканці та його родичі.
Нагадаємо, минулої восени у лісі на Миргородщині заблукав 55-річний чоловік. Його розшукали за допомогою поліції.
Раніше ми писали, що в лісі під Новими Санжарами заблукали троє грибників.
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