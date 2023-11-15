Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині черговий грибник заблукав у лісі

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 496

 

Його шукали поліціянти, рятувальники та рідні

14 листопада у лісі в селі Лютенька Миргородського району заблукав 55-річний чоловік. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Повідомлення про його зникнення надійшло до відділення № 1 (м. Гадяч) Миргородського райвідділу поліції о 15.30. По допомогу до поліції звернулася донька зниклого чоловіка.

Як з’ясувалося, жінка безрезультатно намагалася самостійно «прокласти» дорогу батькові, скеровуючи його шлях за допомогою мобільного зв’язку.

До пошуків зниклого долучилися мобільні екіпажі поліції, рятувальники та рідні зниклого чоловіка. За дві години його вдалося розшукати — донька помітила батька на дорозі неподалік від лісу. З чоловіком все добре, загрози для його життя та здоров’я немає.

Поліція Полтавщини нагадує про заборону відвідувати ліс, встановлену рішенням Ради оборони регіону.

Але, якщо вже є потреба вирушити в дорогу, поліціянти радять дотримуватися наступних правил:

  • завчасно сплануйте свій маршрут, щоб уникнути можливих загроз;
  • подбайте про наявність речей першої потреби — обов’язково беріть із собою телефон (пересвідчившись у тому, що він заряджений) та ліки, які постійно приймаєте;
  • подбайте про наявність сезонного одягу та взуття;
  • повідомте близьким чи друзям куди саме ви збираєтесь;
  • покладіть до кишені літніх людей та малолітніх дітей записку з телефоном контактної особи.

Раніше ми писали, що в лісі під Новими Санжарами заблукали троє грибників.

1
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: гриби заблукали ліс грибники поліція Полтавщини Лютенька Миргородський район
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 44 від 2 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 19 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх