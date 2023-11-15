На Полтавщині черговий грибник заблукав у лісі

14 листопада у лісі в селі Лютенька Миргородського району заблукав 55-річний чоловік. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
Повідомлення про його зникнення надійшло до відділення № 1 (м. Гадяч) Миргородського райвідділу поліції о 15.30. По допомогу до поліції звернулася донька зниклого чоловіка.
Як з’ясувалося, жінка безрезультатно намагалася самостійно «прокласти» дорогу батькові, скеровуючи його шлях за допомогою мобільного зв’язку.
До пошуків зниклого долучилися мобільні екіпажі поліції, рятувальники та рідні зниклого чоловіка. За дві години його вдалося розшукати — донька помітила батька на дорозі неподалік від лісу. З чоловіком все добре, загрози для його життя та здоров’я немає.
Поліція Полтавщини нагадує про заборону відвідувати ліс, встановлену рішенням Ради оборони регіону.
Але, якщо вже є потреба вирушити в дорогу, поліціянти радять дотримуватися наступних правил:
Раніше ми писали, що в лісі під Новими Санжарами заблукали троє грибників.
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