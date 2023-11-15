На Полтавщині черговий грибник заблукав у лісі

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 496

Його шукали поліціянти, рятувальники та рідні

14 листопада у лісі в селі Лютенька Миргородського району заблукав 55-річний чоловік. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Повідомлення про його зникнення надійшло до відділення № 1 (м. Гадяч) Миргородського райвідділу поліції о 15.30. По допомогу до поліції звернулася донька зниклого чоловіка.

Як з’ясувалося, жінка безрезультатно намагалася самостійно «прокласти» дорогу батькові, скеровуючи його шлях за допомогою мобільного зв’язку.

До пошуків зниклого долучилися мобільні екіпажі поліції, рятувальники та рідні зниклого чоловіка. За дві години його вдалося розшукати — донька помітила батька на дорозі неподалік від лісу. З чоловіком все добре, загрози для його життя та здоров’я немає.

Поліція Полтавщини нагадує про заборону відвідувати ліс, встановлену рішенням Ради оборони регіону.

Але, якщо вже є потреба вирушити в дорогу, поліціянти радять дотримуватися наступних правил:

завчасно сплануйте свій маршрут, щоб уникнути можливих загроз;

подбайте про наявність речей першої потреби — обов’язково беріть із собою телефон (пересвідчившись у тому, що він заряджений) та ліки, які постійно приймаєте;

подбайте про наявність сезонного одягу та взуття;

повідомте близьким чи друзям куди саме ви збираєтесь;

покладіть до кишені літніх людей та малолітніх дітей записку з телефоном контактної особи.

Раніше ми писали, що в лісі під Новими Санжарами заблукали троє грибників.