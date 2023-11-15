Як посмажити рибу, щоб не було запаху — поради «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 208

Як правильно смажити рибу, щоб не провітрювати потім увесь дім

Смажена риба — це дуже смачна і корисна страва, але неприємний запах у домі після смаження може зіпсувати настрій. Щоб після смаження риби не доводилося довго провітрювати всю оселю, досвідчені господині використовують один простий секрет.

Для цього буде потрібна лише одна картоплина середнього розміру — цього цілком вистачить на одну порцію риби. Отже, що треба зробити:

розрізати картоплину на чотири частини;

покласти її на сковорідку разом із рибою;

смажити рибу на середньому вогні до золотистої скоринки, перевертаючи її раз на дві хвилини.

Вуаля — картопля вбере весь основний неприємний запах, і він не пошириться по всій квартирі. Картоплю можна також з’їсти разом із рибою або використати для іншої страви.

Також можна застелити дно сковорідки пергаментом, влити олію і так посмажити рибу. Так ви себе позбавите від болісної необхідності потім відмивати неприємний нагар із посуду.