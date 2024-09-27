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Надзвичайні новини, Полтавщина

На трасі Lanos зіткнувся з відбійником та злетів з дороги — двоє постраждалих

Сьогодні, 11:48 Переглядів: 124

Поліція встановлює обставини

26 вересня на автодорозі Київ — Харків — Довжанський, поблизу села Абазівка, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали двоє людей. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Daewoo Lanos, яким керував 78-річний житель сусідньої області, зіткнувся з відбійником і виїхав у кювет.

Водій та 76-річна пасажирка отримали травми й були госпіталізовані.

За фактом аварії слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило травми середньої тяжкості.

Слідчі продовжують встановлювати обставини та причини аварії.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці легковик зіткнувся з автоцистерною та відлетів у відбійник.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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