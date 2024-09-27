У Кременчуці юнак викрав три мопеди й один з них втопив

Сьогодні, 09:22 Переглядів: 227

Тепер йому загрожує до 8 років тюрми

Слідчі встановили причетність 17-річного кременчужанина до викрадення трьох мопедів. Щоб приховати злочин, один із мопедів юнак втопив. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

У ніч на 28 серпня на вулиці Європейській оперативники разом із патрульними побачили юнака, який керував викраденим напередодні мопедом. Поліціянти встановили, що хлопець причетний ще до двох аналогічних злочинів. Зокрема, з вулиці Європейської юнак незаконно заволодів мопедом Suzuki Lets. А з вулиці Героїв Маріуполя з-під гаража вкрав мотоцикл VDV Tekken 250.

Усі три злочини хлопець вчиняв уночі. Один із викрадених транспортних засобів поліціянти дістали з водойми. Втопивши його, фігурант намагався приховати сліди злочину, щоб уникнути відповідальності.

За цими фактами правоохоронці проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 та 2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Хлопцю загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Юнакові повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання йому судом запобіжного заходу.

Нагадаємо, торік двоє 15-річних кременчужан викрали припаркований мопед і попалися.