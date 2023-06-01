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Двоє 15-річних кременчужан викрали припаркований мопед і попалися

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 166

 

Тепер їм загрожує позбавлення волі

30 травня, близько 20.00, у 42-річного кременчужанина на проспекті Лесі Українки вкрали мопед, припаркований поблизу будинку. Чоловік заявив про це до поліції.

Як повідомили у пресслужбі поліції, оперативники встановили причетних до злочину осіб. Викрадений мопед знайшли. Фігурантам вже вручили підозри у незаконному заволодінні транспортним засобом. 

— Правопорушниками виявилися двоє місцевих 15-річних юнаків. Один із них вже потрапляв в поле зору поліцейських за викрадення автомобіля. За даним фактом слідчим підрозділом, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, — повідомив начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович.

Хлопцям загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: угон викрадення мопед
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