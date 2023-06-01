Двоє 15-річних кременчужан викрали припаркований мопед і попалися

30 травня, близько 20.00, у 42-річного кременчужанина на проспекті Лесі Українки вкрали мопед, припаркований поблизу будинку. Чоловік заявив про це до поліції.
Як повідомили у пресслужбі поліції, оперативники встановили причетних до злочину осіб. Викрадений мопед знайшли. Фігурантам вже вручили підозри у незаконному заволодінні транспортним засобом.
Хлопцям загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.
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