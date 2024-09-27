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У Кременчуці очікують 25 млн гривень кредиту на будівництво укриття у ліцеї №11

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 201

Роботи можуть розпочатись вже цьогоріч

Кременчук очікує 25 мільйонів гривень кредиту від Міністерства фінансів на будівництво підземного укриття у ліцеї № 11. Роботи можуть розпочатись вже цьогоріч. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 26 вересня.

— Ми чекаємо погодження Мінфіну, але це місяць. Плюс місяць на тендерні процедури. Тому, якщо почнемо копати котлован, то це грудень. Ці роботи можна проводити взимку, — сказав міський голова Віталій Малецький.

Нагадаємо, через те, що в ліцеї № 11 облаштувати підвал під найпростіше укриття — неможливо, кременчуцька влада планує побудувати модульне сховище на території шкільного стадіону. 

Укриття буде комбінованого типу, розповідала заступниця міського голови Ольга Усанова, тобто матиме заглиблення під землю, але зверху буде облаштована надбудова. За словами директорки ліцею Наталії Бикової, модульне укриття також буде використовуватись для потреб на стадіоні. 


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: укриття ліцей №11
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