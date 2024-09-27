У Кременчуці очікують 25 млн гривень кредиту на будівництво укриття у ліцеї №11

Кременчук очікує 25 мільйонів гривень кредиту від Міністерства фінансів на будівництво підземного укриття у ліцеї № 11. Роботи можуть розпочатись вже цьогоріч. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 26 вересня.
Нагадаємо, через те, що в ліцеї № 11 облаштувати підвал під найпростіше укриття — неможливо, кременчуцька влада планує побудувати модульне сховище на території шкільного стадіону.
Укриття буде комбінованого типу, розповідала заступниця міського голови Ольга Усанова, тобто матиме заглиблення під землю, але зверху буде облаштована надбудова. За словами директорки ліцею Наталії Бикової, модульне укриття також буде використовуватись для потреб на стадіоні.
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