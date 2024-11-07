Мінфін погодив виділення кредиту на будівництво укриття у Кременчуцькому ліцеї №11

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 105

Кременчук має наказ Міністерства фінансів України щодо погодження кредиту на будівництво укриття у ліцеї № 11. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 7 листопада.

Додамо, що розмір кредиту складає 25 мільйонів гривень. Будівництво може розпочатись вже цьогоріч, розповідав раніше Малецький.

Нагадаємо, через те, що в ліцеї № 11 облаштувати підвал під найпростіше укриття — неможливо, кременчуцька влада планує побудувати модульне сховище на території шкільного стадіону.

Укриття буде комбінованого типу, розповідала заступниця міського голови Ольга Усанова, тобто матиме заглиблення під землю, але зверху буде облаштована надбудова. За словами директорки ліцею Наталії Бикової, модульне укриття також буде використовуватись для потреб на стадіоні.