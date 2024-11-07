У Кременчуці на Молодіжному сталася аварія: постраждала дитина

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Сьогодні, 7 листопада, близько 17.30 у Кременчуці на Молодіжному сталася дорожньо-транспортна пригода. Про подію у соцмережах написали її очевидці. Згодом про факт ДТП з потерпілими журналістам «Кременчуцького Телеграфа» підтвердила і пресофіцерка патрульної поліції Кременчука Вікторія Брага.

За попередньою інформацією, подія сталася на проспекті Лесі Українки. Очевидці повідомляють, що дитина раптово вибігла на пішохідний перехід, де її зачепила машина. Після цього у машину врізався іще один автомобіль.

Попередньо дитина зазнала легких ушкоджень. Її госпіталізували до лікарні для встановлення діагнозу.

Також на місці події утворився затор на ділянці між зупинками «Техучилище» та «Керченська», тож водіям варто зважати на це під час планування свого маршруту у тому напрямку.

На місці події наразі працюють правоохоронці.

Нагадаємо, днями у Кременчуці автомобіль BMW в'їхав в автобус: внаслідок зіткнення постраждав водій легковика.