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Понад 5,8 млрд грн привласнили колишні топпосадовці однієї з найбільших нафтопереробних компаній

Сьогодні, 19:21 Переглядів: 415 Коментарів: 1

 

Проводили обшуки в офісах компанії і на Полтавщині

Правоохоронці викрили злочинну схему, у якій колишні топпосадовці однієї з найбільших нафтопереробних компаній України привласнили понад 5,8 мільярда гривень із її бюджету. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, організував цю схему колишній голова правління компанії. У 2017 році для скоєння задуманого чоловік залучив до незаконних дій свого заступника, начальника одного із управлінь компанії, а також підприємців.

 

Ці підприємці реєстрували фіктивні компанії, а потім через них укладали із нафтопереробною корпорацією угоди на поставку нафтопродуктів. Суми цих угод були від мільйона до мільярда гривень.

Посадовець знав, що оплати за пальне не буде, тож наказував підлеглим підписувати документи від імені нафтопереробної компанії. Його співробітники також завіряли додаткові угоди, в тому числі про відстрочку оплати за вже відвантажене пальне.

 

Слідство також встановило, що відповідно до установчих документів підприємства, махінатор не мав права укладати такі дороговартісні договори та виконувати їх умови. Усі угоди, вартість яких перевищує 10 млн грн, могли здійснюватись виключно за згодою безпосереднього правління компанії.   

Наприклад, за умовами одного з підписаних договорів щодо купівлі-продажу нафтопродуктів, нафтопереробна компанія поставила замовнику пального на загальну суму 948,5 млн грн. Проте, відповідно до розробленої раніше схеми, підприємство і не збиралося сплачувати кошти за пальне.

Після цього ділки реалізовували паливо через мережі підконтрольних їм заправок по всій території України. 

 

За 5 років, із 2017-го до 2022-го років, члени угрупування незаконно продали пального на понад 5,8 мільярда гривень.

Правоохоронці провели 58 обшуків у будинках підозрюваних, а також в офісах компаній на території Житомирської, Київської, Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей. На місцях вони вилучили документацію, компʼютерну техніку та «чорнові» записи. 

Усім учасникам схеми правоохоронці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

 

Суд наклав арешт на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до основного фігуранта та на корпоративні права низки підприємств. Загальна сума арештованого сягає понад 2,9 млрд грн.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: гроші нафтопереробна компанія привласнення
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Коментарі: 1

4 745
1
zzzzzz:
Сьогодні, 20:07

А чого назву не кажуть, шо то укртатнафта? 


3 0

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