Поліцейського та його знайомих, які побили хлопця у ресторані в Полтаві, затримали — Офіс Генпрокурора

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Трьох чоловіків, які минулого тижня в одному із ресторанів Полтави побили хлопця, затримали. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Один із затриманих — правоохоронець, заступник начальника Київського райвідділу поліції у Полтаві Олександр Перелі. Ще двоє — власник групи компаній «Альфа-Капітал» Олександр Павлюченко та його помічник.

Нагадаємо, що бійка сталась в ресторані Shade. Компанія чотирьох чоловіків почала чіплятися до дівчини. Хлопця, який за неї вступився, побили. Дівчина розповіла, що Олександр Перелі підійшов до неї й сказав «Малая, ты поедешь с нами». Вона відповіла, що не знайомиться і в неї є хлопець. На що той відповів «Нас это не интересует, поедешь с нами». Коли ж за дівчину почав заступатися її хлопець, його схопили четверо чоловіків і побили прямо в закладі. Швидка забрала потерпілого до 1-ї міської лікарні. В нього зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках.

Як повідомили 7 листопада у пресслужбі прокуратури, спершу провадження кваліфікували як умисне легке тілесне ушкодження за ч. 1 ст. 125 КК України, але наразі його перекваліфіковано на хуліганство, вчинене групою осіб, за ч. 2 ст. 296 КК України.