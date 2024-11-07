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Поліцейського та його знайомих, які побили хлопця у ресторані в Полтаві, затримали — Офіс Генпрокурора

Сьогодні, 19:37 Переглядів: 817

 

Двоє інших затриманих — місцевий бізнесмен та його помічник

Трьох чоловіків, які минулого тижня в одному із ресторанів Полтави побили хлопця, затримали. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

У полтавському кафе сталась бійка: один з учасників конфлікту — правоохоронець

Один із затриманих — правоохоронець, заступник начальника Київського райвідділу поліції у Полтаві Олександр Перелі. Ще двоє — власник групи компаній «Альфа-Капітал» Олександр Павлюченко та його помічник.

 

Нагадаємо, що бійка сталась в ресторані Shade. Компанія чотирьох чоловіків почала чіплятися до дівчини. Хлопця, який за неї вступився, побили. Дівчина розповіла, що Олександр Перелі підійшов до неї й сказав «Малая, ты поедешь с нами». Вона відповіла, що не знайомиться і в неї є хлопець. На що той відповів «Нас это не интересует, поедешь с нами». Коли ж за дівчину почав заступатися її хлопець, його схопили четверо чоловіків і побили прямо в закладі. Швидка забрала потерпілого до 1-ї міської лікарні. В нього зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках.

 

Як повідомили 7 листопада у пресслужбі прокуратури, спершу провадження кваліфікували як умисне легке тілесне ушкодження за ч. 1 ст. 125 КК України, але наразі його перекваліфіковано на хуліганство, вчинене групою осіб, за ч. 2 ст. 296 КК України.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Офіс Генпрокурора, ДБР Джерело відео: ДБР
Теги: Полтава ресторан бійка правоохоронці прокуратура ДБР затримання
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