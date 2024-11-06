У полтавському кафе сталась бійка: один з учасників конфлікту — правоохоронець

У полтавському кафе компанія чоловіків почалась чіплятись до дівчини. Її хлопець заступився за неї. Компанія побила хлопця. Серед учасників конфлікту був і заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі, стверджує дівчина, учасниця події
Ввечері 2 листопада в одному із ресторанів на території Шевченківського району Полтави сталась бійка між відвідувачами. Внаслідок інциденту травми отримав один з чоловіків. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини.
У поліції вказали, що на місці бійки також був і правоохоронець. На період службового розслідування поліцейського відсторонили від виконання службових обов’язків. Після завершення службового розслідування керівництво поліції прийме «відповідні управлінські рішення», заявили правоохоронці.
Як пише інтернет-видання «Полтавщина» з посиланням на слова учасниці події Олени, бійка сталась в ресторані Shade. Компанія чотирьох чоловіків почали чіплятися до неї. ЇЇ хлопця, який за неї вступився, побили. Серед компанії були власник групи компаній «Альфа-Капітал» Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі.
Дівчина стверджує, що власниця ресторану Shade депутатка Маріанна Соліман спочатку відмовилася давати поліції відео із камер відеоспостереження. Пізніше жінка вийшла на зв’язок і сказала, що їй погрожували.
Нині правоохоронці з’ясовують обставини події в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 125 (Умисні легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.
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