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Надзвичайні новини, Полтавщина

У полтавському кафе сталась бійка: один з учасників конфлікту — правоохоронець

Сьогодні, 18:58 Переглядів: 481 Коментарів: 1

У полтавському кафе компанія чоловіків почалась чіплятись до дівчини. Її хлопець заступився за неї. Компанія побила хлопця. Серед учасників конфлікту був і заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі, стверджує дівчина, учасниця події

Ввечері 2 листопада в одному із ресторанів на території Шевченківського району Полтави сталась бійка між відвідувачами. Внаслідок інциденту травми отримав один з чоловіків. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини. 

У поліції вказали, що на місці бійки також був і правоохоронець. На період службового розслідування поліцейського відсторонили від виконання службових обов’язків. Після завершення службового розслідування керівництво поліції прийме «відповідні управлінські рішення», заявили правоохоронці. 

Як пише інтернет-видання «Полтавщина» з посиланням на слова учасниці події Олени, бійка сталась в ресторані Shade. Компанія чотирьох чоловіків почали чіплятися до неї. ЇЇ хлопця, який за неї вступився, побили. Серед компанії були власник групи компаній «Альфа-Капітал» Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі.

— За словами Олени, Олександр Перелі підійшов до дівчини й сказав «Малая, ты поедешь с нами». Дівчина відповіла, що не знайомиться і в неї є хлопець. На що той відповів «Нас это не интересует, поедешь с нами». Хлопець Олени взявся захистити свою дівчину, але його схопили четверо чоловіків і побили прямо в закладі. Швидка забрала потерпілого до 1-ї міської лікарні. В нього зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках, — йдеться у матеріалі.

Дівчина стверджує, що власниця ресторану Shade депутатка Маріанна Соліман спочатку відмовилася давати поліції відео із камер відеоспостереження. Пізніше жінка вийшла на зв’язок і сказала, що їй погрожували.

Нині правоохоронці з’ясовують обставини події в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 125 (Умисні легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.  

— Наразі прокуратурою визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за Державним бюро розслідувань. Тож, кримінальне провадження скеровано до ДБР для проведення досудового розслідування, — йдеться у повідомленні поліції.

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Автор: Телеграф Джерело фото: Полтавщина
Теги: поліція бійка
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Коментарі: 1

173
Маэстро:
Сьогодні, 19:56

ну тут, як мінімум, хуліганство, причому частина 2. А легкі тілесні ушкодження повинні ідти "довєском" до цієї кримінальної статті. Та і тілесні ушкодження ще невідомо якої тяжкості. Це буде відомо тільки при завершенні лікування по заключенню судмедексперта.


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