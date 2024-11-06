Розкриття банківської таємниці: за запитом Нацполіції банки надаватимуть інформацію про фінансові операції

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 375

Президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав законопроєкт № 11043 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій НБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг. Про це йдеться у картці законопроєкту.

Цей документ, зокрема, передбачає доповнення ч. 3 ст. 66 закону «Про платіжні послуги», де йдеться, що «обов’язковими умовами для укладення договору про надання платіжних послуг є письмовий дозвіл користувача» на:

на розкриття надавачем платіжних послуг користувача іншим надавачам платіжних послуг інформації, що містить банківську таємницю, комерційну таємницю, таємницю надавача платіжних послуг, таємницю фінансового моніторингу; на розкриття надавачем платіжних послуг користувача Національній поліції України інформації, що містить банківську таємницю, комерційну таємницю, таємницю надавача платіжних послуг для належної ідентифікації суб’єктів помилкових, неналежних платіжних операцій, що мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, вжиття заходів із запобігання або припинення таких платіжних операцій.

Серед інших новацій, що передбачені закопроєктом № 11043:

зобов’язання банків та інших фінансових установ надавати інформацію за запитом Нацполіції, зокрема дані фінансових операцій та напрямки, куди кошти перераховувались;

об’єднані кредитні спілки зможуть залучати кредити від іноземних донорів у валюті;

доопрацьовано механізм приєднання кредитних спілок, що дозволить багатьом з чинних сьогодні маленьких кредитних спілок продовжити свою діяльність, приєднавшись до більш розвинених та організованих кредитних спілок і так розділити з більш спроможними спілками адміністративні витрати на ведення бізнесу та інше.

А для запобігання або припинення помилкових, неналежних платіжних операцій, що мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, надавачі платіжних послуг зобов’язані на електронні запити Нацполіції України негайно надати інформацію:

про таку платіжну операцію, зокрема прізвище, ім’я та по батькові, найменування отримувача та повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача,

ідентифікатор платіжного пристрою,

код, що ідентифікує операцію в платіжній системі,

повний номер емісійного платіжного інструменту,

номер рахунку отримувача.

Крім того, передбачається, що банки, оператори поштового зв’язку, філії іноземних платіжних установ матимуть право на суміщення діяльності з надання фінансових платіжних послуг із діяльністю з надання послуг, що є допоміжними до платіжних послуг.

Також надається дозвіл фінансовим компаніям, ломбардам та кредитним спілкам надавати платіжні послуги на підставі наявних ліцензій, без отримання окремої ліцензії на надання фінансових платіжних послуг.

Новий закон також передбачає запровадження дистанційних інспекційних перевірок та збільшення розміру штрафів від НБУ за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Експерти були проти

Під час обговорення цього законопроєкту у парламенті Головне юридичне управління Верховної Ради провело його експертизу та надало свої висновки щодо змін до статті 31 Закону «Про платіжні послуги».

Експерти зауважили, що йдеться про надзвичайно широкий обсяг інформації та те, що законопроєктом не обмежені підстави для направлення Нацполіцією запиту в банк.

— Також незрозуміло, у який спосіб надавач платіжних послуг визначатиме, чи містить операція ознаки кримінального правопорушення, — наголошується у висновках Головного юридичного управління.

Окрім того, на думку експертів, такий законодавчий підхід не враховує вимог частини другої статті 32 Конституції України (щодо захисту конфіденційної інформації про особу) та не відповідає критерію якості закону в контексті вимог цієї ж статті Конституції, оскільки воно суперечить таким елементам принципу верховенства права, як юридична визначеність і заборона свавілля, що може призвести до порушення конституційного права кожного на приватне життя.

На їх переконання цей законопроєкт не містить правових норм, які б пов’язували обмеження охоронюваних Конституцією прав громадян з інтересами національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що Національний банк України на найближчі пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту. У повідомленні з цього приводу НБУ зазначено, що ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.