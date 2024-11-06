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КВБЗ презентував два перших пасажирських вагони з 66-ти замовлених для Укрзалізниці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 7

 

У 2023 році кременчуцькому підприємству були замовлено виготовлення пасажирських вагонів на загальну суму понад 2,9 млрд грн

Крюківський вагонобудівний завод презентував два перших сучасних пасажирських вагони з державного замовлення на поставку 66 одиниць для «Укрзалізниці». Про це пише ЦТС (Центр транспортних стратегій) з посиланням на інформацію ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський та директор ПАТ «КВБЗ» Максим Крамаренко, які представляли вагони, звернули увагу на конструктивні зміни в інтер’єрах вагонів, які покликані зробити подорож для пасажирів ще більш комфортною.

 

Нагадаємо, у 2023 році «Укрзалізниця» уклала з ПАТ «КВБЗ» договори на закупівлю 66 пасажирських вагонів на загальну суму 2,93 млрд грн в рамках видатків по бюджетній програмі «Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів, будівництво та реконструкцію об’єктів інфраструктури суб’єктів господарювання державного сектору економіки» на 2023 рік. Тобто замовлення на виробництво вагонів було профінансовано з державного бюджету України.

 

На початку жовтня КВБЗ повідомив, що до кінця року поставить «Укрзалізниці» перші пасажирські вагони із 66 замовлених.

  

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ЦТС
Теги: КВБЗ Крюківський вагонзавод пасажирські вагони Укрзалізниця
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