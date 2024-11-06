«Тисяча від Малецького»: коли соцпрацівники міста отримають обіцяну мером премію

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 23

Під час урочистого привітання з нагоди професійного свята міський голова обіцяв «зняти з того, хто не ефективно використовує кошти» та преміювати працівників соціальної сфери

Гроші на преміювання працівників соціальної сфери (так звана «тисяча Малецького») заберуть у Кременчуцької муніципальної енергосервісної компанії. Про це стало відомо на засіданні бюджетної комісії 6 листопада.

У міськраді хочуть певним чином перерозподілити кошти. Із бюджету енергосервісної компанії пропонують забрати 529 тисяч 310 гривень.

Із цієї суми 513 тисяч 497 гривень направлять на обіцяне преміювання соцпрацівникам, а ще 15 тисяч 813 гривні хочуть спрямувати на потреби департаменту у справах сімей та дітей.

Члени комісії за перерозподіл коштів проголосували одноголосно. Далі це питання має затвердити виконавчий комітет Кременчуцької міськради.

Нагадаємо, у п'ятницю, 1 листопада, на урочистостях з нагоди Дня працівників соціальної сфери міський голова Кременчука Віталій Малецький пообіцяв виплатити усім працівникам соціальної сфери міста по 1000 грн премії з нагоди їх професійного свята.