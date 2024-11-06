Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

«Тисяча від Малецького»: коли соцпрацівники міста отримають обіцяну мером премію

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 23

 

Під час урочистого привітання з нагоди професійного свята міський голова обіцяв «зняти з того, хто не ефективно використовує кошти» та преміювати працівників соціальної сфери

Гроші на преміювання працівників соціальної сфери (так звана «тисяча Малецького») заберуть у Кременчуцької муніципальної енергосервісної компанії. Про це стало відомо на засіданні бюджетної комісії 6 листопада. 

У міськраді хочуть певним чином перерозподілити кошти. Із бюджету енергосервісної компанії пропонують забрати 529 тисяч 310 гривень.

Із цієї суми 513 тисяч 497 гривень направлять на обіцяне преміювання соцпрацівникам, а ще 15 тисяч 813 гривні хочуть спрямувати на потреби департаменту у справах сімей та дітей.

Члени комісії за перерозподіл коштів проголосували одноголосно. Далі це питання має затвердити виконавчий комітет Кременчуцької міськради.

Нагадаємо, у п'ятницю, 1 листопада, на урочистостях  з нагоди Дня працівників соціальної сфери міський голова Кременчука Віталій Малецький пообіцяв виплатити усім працівникам соціальної сфери міста по 1000 грн премії з нагоди їх професійного свята.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: премія тисяча гривень соцпрацівники
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх