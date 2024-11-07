Завтра у Кременчуці не буде світла на понад 90 вулицях: де саме
Сьогодні, 20:02
Переглядів: 892
Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 8 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00:
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Василя Сліпака, 54-91
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Віталія Базилевського, 20-32
- вул. Володимира Великого, 1-15
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. Гайдамацька, 80
- вул. Гранітна, 5
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Енергетиків, 11-75
- вул. І.Франка, 4-40
- вул. Івана Приходька, 104-110
- вул. Івана Ткаченка, 50/11-73
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
- вул. Ліщинова, 17-23
- вул. Максима Березовського, 7-45
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- вул. М. Березовського, 7-45
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Олександріївська, 6, 10-23
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Петра Прокоповича, 1-31
- вул. Республіканська, 1-74, 107
- вул. Рокитнянська, 1-18
- вул. Романа Шухевича, 30,31
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Софіївська, 38/19
- вул. Соломії Крушельницької, 44-79
- вул. Тупикова, 3-10
- вул. Художня, 28-57/2
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
- вул. Черкаська, 3-16
- вул. Ярослава Мудрого, 8А
- вул. Хорольська, 50/1-67/18, 98/4-177, 150/7-209/6
- туп. 10-й Хорольський, 4-11
- туп. 1-й Озерний, 4,6,8
- туп. 1-й Хорольський, 5-18
- туп. 2-й Хорольський, 9-20
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21
- туп. 6-й Хорольський, 3-8
- туп. 7-й Хорольський, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 28А, 36
- туп. Козачий, 3-10/29
- пров. Антіна Кущинського, 4-8
- пров. Архипа Тесленка, 23, 29
- пров. Бондарський, 4-26
- пров. Бригадирський, 3-19
- пров. Вагонобудівний, 2А
- пров. Василя Барки, 9-24
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Герцена, 3-9Б
- пров. Гостомельський, 2-24
- пров. Захисний, 3-15
- пров. Кар'єрний, 1/4-23
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Костянтина Ушинського, 1-14
- пров. Козачий, 2/7-23
- пров. Крюківський, 4-12
- пров. Лисенка, 1-16
- пров. М.Савченка, 3-8
- пров. Миргородський, 2-11
- пров. Насосний, 3-22
- пров. Олександра Олеся, 45
- пров. Прорізний, 28/30, 30
- пров. Садківський, 2-34А
- пров. Стрілецький, 9-18
- пров. Тупиковий, 1-7
- пров. Урожайний, 3-20.
З 8.00 до 18.00:
- вул. Андрія Гончарова
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. Володимира Івасюка, 31-86/46
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Івана Франка, 13-40
- вул. Максима Березовського, 27-45
- вул. Насосна, 2/25-58, 100
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
- вул. Республіканська, 20-36
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Тупикова, 3-10
- вул. Чехова, 1/13-35/9
- вул. Христини Алчевської,
- пров. Братів Майбородів, 2-5
- пров. Василя Барки, 9-24
- пров. Івана Приходька, 3-24
- пров. Костянтина Ушинського, 1-12
- пров. Крюківський, 4-12
- пров. М.Савченка, 3-8
- пров. Насосний, 3-22
- пров. Федора Мазуленка, 2/7-7
- пров. Художній, 2-15.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.