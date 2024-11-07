Завтра у Кременчуці не буде світла на понад 90 вулицях: де саме

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 8 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00:

вул. Академіка Герасимовича, 95-166

вул. Василя Сліпака, 54-91

вул. Вільної України, 29-60

вул. Віталія Базилевського, 20-32

вул. Володимира Великого, 1-15

вул. Виноградна, 15-56

вул. Гайдамацька, 80

вул. Гранітна, 5

вул. Дмитра Демидюка, 7-28

вул. Енергетиків, 11-75

вул. І.Франка, 4-40

вул. Івана Приходька, 104-110

вул. Івана Ткаченка, 50/11-73

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17

вул. Ліщинова, 17-23

вул. Максима Березовського, 7-45

вул. Махоркова, 9/1-24А

вул. М. Березовського, 7-45

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Олександріївська, 6, 10-23

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

вул. Петра Прокоповича, 1-31

вул. Республіканська, 1-74, 107

вул. Рокитнянська, 1-18

вул. Романа Шухевича, 30,31

вул. Рєпіна, 9/28-60/3

вул. Софіївська, 38/19

вул. Соломії Крушельницької, 44-79

вул. Тупикова, 3-10

вул. Художня, 28-57/2

вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129

вул. Черкаська, 3-16

вул. Ярослава Мудрого, 8А

вул. Хорольська, 50/1-67/18, 98/4-177, 150/7-209/6

туп. 10-й Хорольський, 4-11

туп. 1-й Озерний, 4,6,8

туп. 1-й Хорольський, 5-18

туп. 2-й Хорольський, 9-20

туп. 3-й Хорольський, 9-13/15

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21

туп. 6-й Хорольський, 3-8

туп. 7-й Хорольський, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 28А, 36

туп. Козачий, 3-10/29

пров. Антіна Кущинського, 4-8

пров. Архипа Тесленка, 23, 29

пров. Бондарський, 4-26

пров. Бригадирський, 3-19

пров. Вагонобудівний, 2А

пров. Василя Барки, 9-24

пров. Гарматний, 3-22

пров. Герцена, 3-9Б

пров. Гостомельський, 2-24

пров. Захисний, 3-15

пров. Кар'єрний, 1/4-23

пров. Калиновий, 3-9А

пров. Костянтина Ушинського, 1-14

пров. Козачий, 2/7-23

пров. Крюківський, 4-12

пров. Лисенка, 1-16

пров. М.Савченка, 3-8

пров. Миргородський, 2-11

пров. Насосний, 3-22

пров. Олександра Олеся, 45

пров. Прорізний, 28/30, 30

пров. Садківський, 2-34А

пров. Стрілецький, 9-18

пров. Тупиковий, 1-7

пров. Урожайний, 3-20. З 8.00 до 18.00:

вул. Андрія Гончарова

вул. Виноградна, 15-56

вул. Володимира Івасюка, 31-86/46

вул. Давида Кострова, 4-47/11

вул. Івана Багряного, 31/16

вул. Івана Дзюби, 2/3

вул. Івана Франка, 13-40

вул. Максима Березовського, 27-45

вул. Насосна, 2/25-58, 100

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33

вул. Республіканська, 20-36

вул. Рєпіна, 9/28-60/3

вул. Тупикова, 3-10

вул. Чехова, 1/13-35/9

вул. Христини Алчевської,

пров. Братів Майбородів, 2-5

пров. Василя Барки, 9-24

пров. Івана Приходька, 3-24

пров. Костянтина Ушинського, 1-12

пров. Крюківський, 4-12

пров. М.Савченка, 3-8

пров. Насосний, 3-22

пров. Федора Мазуленка, 2/7-7

пров. Художній, 2-15.





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