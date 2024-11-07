У Полтаві перекваліфікували справу про побиття хлопця в ресторані Shade

Полтавська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у справі про побиття киянина, яке сталося 2 листопада в одному з ресторанів Полтави. Конфлікт виник, коли хлопець заступився за свою дівчину, до якої приїхав у гості. Серед учасників конфлікту був також працівник поліції.

Як повідомили 7 листопада у пресслужбі прокуратури, спершу провадження кваліфікували як умисне легке тілесне ушкодження за ч. 1 ст. 125 КК України, але наразі його перекваліфіковано на хуліганство, вчинене групою осіб, за ч. 2 ст. 296 КК України.

Провадження передано на розслідування Територіальному управлінню ДБР у місті Полтаві.

Нагадаємо, що бійка сталась в ресторані Shade. Компанія чотирьох чоловіків почала чіплятися до дівчини. Хлопця, який за неї вступився, побили. Серед компанії були власник групи компаній «Альфа-Капітал» Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі.

— За словами Олени, Олександр Перелі підійшов до дівчини й сказав «Малая, ты поедешь с нами». Дівчина відповіла, що не знайомиться і в неї є хлопець. На що той відповів «Нас это не интересует, поедешь с нами». Хлопець Олени взявся захистити свою дівчину, але його схопили четверо чоловіків і побили прямо в закладі. Швидка забрала потерпілого до 1-ї міської лікарні. В нього зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках, — каже дівчина.

Вона стверджує, що власниця ресторану Shade депутатка Маріанна Соліман спочатку відмовилася давати поліції відео із камер відеоспостереження. Пізніше жінка вийшла на зв’язок і сказала, що їй погрожували.

Нині правоохоронці з’ясовують обставини події