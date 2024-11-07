У Полтаві перекваліфікували справу про побиття хлопця в ресторані Shade

Полтавська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у справі про побиття киянина, яке сталося 2 листопада в одному з ресторанів Полтави. Конфлікт виник, коли хлопець заступився за свою дівчину, до якої приїхав у гості. Серед учасників конфлікту був також працівник поліції.
Як повідомили 7 листопада у пресслужбі прокуратури, спершу провадження кваліфікували як умисне легке тілесне ушкодження за ч. 1 ст. 125 КК України, але наразі його перекваліфіковано на хуліганство, вчинене групою осіб, за ч. 2 ст. 296 КК України.
Провадження передано на розслідування Територіальному управлінню ДБР у місті Полтаві.
Нагадаємо, що бійка сталась в ресторані Shade. Компанія чотирьох чоловіків почала чіплятися до дівчини. Хлопця, який за неї вступився, побили. Серед компанії були власник групи компаній «Альфа-Капітал» Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі.
Вона стверджує, що власниця ресторану Shade депутатка Маріанна Соліман спочатку відмовилася давати поліції відео із камер відеоспостереження. Пізніше жінка вийшла на зв’язок і сказала, що їй погрожували.
Нині правоохоронці з’ясовують обставини події