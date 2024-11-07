Коли у Кременчуці відновлять подачу гарячої води, і в кого вона вже є: відповіли у мерії

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 658 Коментарів: 1

Нині у місті продовжують усувати аварійні ситуації, що виникли під час початку опалювального сезону

На лівобережжі Кременчука, де послуги надає комунальне обласне підприємство «Полтаватеплоенерго», гаряча вода має з’явитись орієнтовно з понеділка. Нині у місті продовжують усувати аварійні ситуації, що виникли під час подачі тепла. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 7 листопада.

За його словами, гаряче водопостачання на сьогодні вже мають жителі правого берега Кременчука, а також Першого та Третього Занасипу. Ці частини міста знаходяться «під відповідальністю Теплоенерго», сказав міський голова.

— Після того, як ми дамо всім людям тепло і буде збалансований тепловий режим, теплоносія буде вистачати для того, щоб гріти воду — з’явиться гаряча вода, — сказав Малецький.

Нагадаємо, у Кременчуці опалювальний сезон для жителів міста і закладів освіти розпочався 1 листопада.

Чому «Полтаватеплоенерго» опікується опаленням у Кременчуці

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність.

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на правому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго».